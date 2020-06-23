Dudak kenarında oluşan çizgi ve kırışıklıklar nasıl önlenir?

Dudak çevresinde meydana gelen kırışıklıklar, çeşitli faktörlere bağlı olarak varlık gösterir. Özellikler kadınlar için görsel açıdan can sıkıcı bir görünüme sebep olan bu durum, genellikle yaşın ilerlemesine bağlı olarak gelişir.
Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan dudak kenarı düşüklüğünün oluşmasını engellemek ve var olan çizgilerin azalmasını sağlamak için beslenme alışkanlığından güneş ışığından kaçınmaya kadar çeşitli konulara dikkat etmek gerekir.
Dudak Çevresi Nasıl Yaşlanır?
Dudak çevresindeki yaşlanmanın belirtisi ilk olarak dudakların renkli kısımlarında görülür. Dudaklar hacim olarak söner, incelir, sarkar ve çizgilerle dolar.
Dudak çevresi kırışıklıklarının nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
- Günlük olarak tüketilmesi uygun görülen miktardan daha az su tüketmek
- Aşırı derecede sigara içmek
- Dudak kuruluğu
- Yanlış ağda uygulamaları
- Ölü derinin yeterince temizlenmemesi
Dudak Kenarı Çizgileri Nasıl Önlenir?
Perioral olarak adlandırılan ağız kenarındaki gülme çizgileri, yaşın ilerlemesine bağlı olarak belirginleşir. Bunun sonucunda meydana gelen dudak kenarı düşüklüğü ile birlikte yüzde yorgun ve üzgün bir ifade oluşur. Bu ifadenin oluşmasına neden olan çizgilerin önlenmesi için belirli hususlara dikkat etmek gerekir.
1. Beslenmeye dikkat etmek
Kötü beslenme alışkanlığı cildin erken yaşlanmasına neden olur.
Yaşlanma etkilerini geciktirmek ve önlemek için:
- Sağlıklı bir şekilde beslenmeye dikkat edilmeli, vücudun vitamin ve mineral ihtiyacını sebze ve meyvelerden karşılanmalıdır.
- Bununla birlikte lifli gıdalar da beslenme programına dahil edilmeli, özellikle A, E ve C vitaminleri açısından zengin besinler tüketmeye özen gösterilmelidir.
- Öte yandan şeker ve tuz tüketiminin fazla olması, cilt sağlığı açısından olumsuz bir etki yaratacağından; şeker ve tuz tüketimi sınırlandırılmalıdır.
2. Bol miktarda su tüketmek
Su içmek:
- Vücudu toksinlerden arındıran, cildi canlandıran ve güzelleştiren bir alışkanlıktır.
- Berlin Charite Hastanesi'nde yapılan bir araştırmaya göre yarım litre su içmek cildin kan dolaşımını arttırır.
- Cildin nemlenmesini sağlayan su içme alışkanlığı sayesinde hücrelerin temizlenmesi ve ağız kenarı sarkmasının engellenmesi mümkündür.
3. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak
Güneşin yaydığı zararlı ışınlar:
- Bu ışınlara aşırı derecede maruz kalındığında cildin erken yaşta kırışmasına sebep olur.
- Bu ışınlar ayrıca ciltte güneş lekelerinin oluşmasına ve en ileri evrede cilt kanserine neden olabilir.
Güneşin bu olası etkilerinden korunmak için kış mevsiminde dahi cilt tipine uygun bir güneş kremi kullanılmalı, güneş ışınlarının dik açıyla yeryüzüne geldiği saatlerde dışarı çıkmamaya özen gösterilmelidir.
4. Sigaradan uzak durmak
Aktif olarak sigara içen kişilerin cildinde:
- Hayatları boyunca hiç sigara içmemiş kişilere nazaran
2 kat daha fazla kırışıklık olduğu gözlenmiştir.
- Genellikle 30 yaşından itibaren varlık göstermeye başlayan kırışıklıklar, sigara içmeye devam edildiği takdirde daha da belirgin hale gelir.
- Sigara, cildin esnekliğini sağlayan elastin lifleri olumsuz yönde etkiler.
5. Yüz egzersizleri uygulamak
Yüz yogası hareketleri dudak kenarı çizgilerinin önlenmesinde büyük rol oynar.
Bu egzersizlerden biri olan trompetçi egzersizi:
- Ağızdan nefes alarak, havayı ağızda tutup trompette bir nota çalmayı dener gibi yanakları şişirmek şeklindedir.
- Trompetçi egzersizinin gün içerisinde
5 kez tekrar edilmesi önerilir.
- Dudak kenarı çizgileri egzersizleri ağız kenarındaki çizgileri kaldırır ve yanakların sıkılaşmasına yardımcı olur.
Yüz yogası ise:
- İşaret parmağının ağız ve burun arasındaki çizgilerin olduğu elmacık kemiğinin altına koyulup gülmeye çalışılması suretiyle uygulanır.
- Bu şekilde elmacık kemiğinin altındaki kasları çalıştırmak ve sarkmanın önüne geçmek mümkündür.
6. Fazla makyajdan kaçınmak
Özellikle cilt sorunlarının en büyük sebeplerinden olan aşırı makyaj ve kalitesiz kozmetik ürün kullanımı dudak çevresinin kırışmasına da sebep olur.
Bu tip cilt problemlerine engel olmak için:
- Kullanılan malzemeler konusunda titiz davranılmalı ve aşırı makyajdan kaçınılmalıdır.
- İçeriğinden emin olunmayan hiçbir ürün yüze sürülmemelidir.
7. Cilt bakımına özen göstermek
Yeterli ve düzenli cilt bakımı yapmak:
- Kırışıklık ve sarkma sorunlarını önlemek adına önemlidir.
- Ağız çevresinde oluşan kırışıklıkları önlemek için kullanılabilecek birçok bitkisel ve kozmetik ürün mevcuttur.
- Bu ürünler ciltte yaşlanmaya bağlı olarak oluşan kırışıklığı önler ve hatta var olan kırışıklıkları tedavi eder.
8. Stresten uzak durmak
Stresten uzak durmak:
- Cildin erkenden yaşlanmasını engellemek için oldukça önemlidir.
- Çünkü vücutta salgılanan stres hormonu düzeyinin yüksek olması, serbest radikallerin vücudun çeşitli yerlerinde varlık göstermesi için uygun zemini hazırlar.
- Fazladan üretilen bu radikaller hücrenin yapısını bozar ve hücresel hasara neden olur.
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