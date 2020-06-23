Dudak kenarında oluşan çizgi ve kırışıklıklar nasıl önlenir?

Dudak çevresinde meydana gelen kırışıklıklar, çeşitli faktörlere bağlı olarak varlık gösterir. Özellikler kadınlar için görsel açıdan can sıkıcı bir görünüme sebep olan bu durum, genellikle yaşın ilerlemesine bağlı olarak gelişir.

Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan dudak kenarı düşüklüğünün oluşmasını engellemek ve var olan çizgilerin azalmasını sağlamak için beslenme alışkanlığından güneş ışığından kaçınmaya kadar çeşitli konulara dikkat etmek gerekir.

Dudak Çevresi Nasıl Yaşlanır?

Dudak çevresindeki yaşlanmanın belirtisi ilk olarak dudakların renkli kısımlarında görülür. Dudaklar hacim olarak söner, incelir, sarkar ve çizgilerle dolar.

Dudak çevresi kırışıklıklarının nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Günlük olarak tüketilmesi uygun görülen miktardan daha az su tüketmek

Aşırı derecede sigara içmek

Dudak kuruluğu

Yanlış ağda uygulamaları

Ölü derinin yeterince temizlenmemesi

Dudak Kenarı Çizgileri Nasıl Önlenir?

Perioral olarak adlandırılan ağız kenarındaki gülme çizgileri, yaşın ilerlemesine bağlı olarak belirginleşir. Bunun sonucunda meydana gelen dudak kenarı düşüklüğü ile birlikte yüzde yorgun ve üzgün bir ifade oluşur. Bu ifadenin oluşmasına neden olan çizgilerin önlenmesi için belirli hususlara dikkat etmek gerekir.

1. Beslenmeye dikkat etmek

Kötü beslenme alışkanlığı cildin erken yaşlanmasına neden olur.

Yaşlanma etkilerini geciktirmek ve önlemek için:

Sağlıklı bir şekilde beslenmeye dikkat edilmeli, vücudun vitamin ve mineral ihtiyacını sebze ve meyvelerden karşılanmalıdır.

Bununla birlikte lifli gıdalar da beslenme programına dahil edilmeli, özellikle A, E ve C vitaminleri açısından zengin besinler tüketmeye özen gösterilmelidir.

Öte yandan şeker ve tuz tüketiminin fazla olması, cilt sağlığı açısından olumsuz bir etki yaratacağından; şeker ve tuz tüketimi sınırlandırılmalıdır.

2. Bol miktarda su tüketmek

Su içmek:

Vücudu toksinlerden arındıran, cildi canlandıran ve güzelleştiren bir alışkanlıktır.

Berlin Charite Hastanesi'nde yapılan bir araştırmaya göre yarım litre su içmek cildin kan dolaşımını arttırır.

Cildin nemlenmesini sağlayan su içme alışkanlığı sayesinde hücrelerin temizlenmesi ve ağız kenarı sarkmasının engellenmesi mümkündür.

3. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak

Güneşin yaydığı zararlı ışınlar:

Bu ışınlara aşırı derecede maruz kalındığında cildin erken yaşta kırışmasına sebep olur.

Bu ışınlar ayrıca ciltte güneş lekelerinin oluşmasına ve en ileri evrede cilt kanserine neden olabilir.

Güneşin bu olası etkilerinden korunmak için kış mevsiminde dahi cilt tipine uygun bir güneş kremi kullanılmalı, güneş ışınlarının dik açıyla yeryüzüne geldiği saatlerde dışarı çıkmamaya özen gösterilmelidir.