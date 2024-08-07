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    4. Düğün âdeti sosyal medyanın gündemine yerleşti! Damat gelini taşladı.. "Bu nasıl bir âdet?"

    Düğün âdeti sosyal medyanın gündemine yerleşti! Damat gelini taşladı.. "Bu nasıl bir âdet?"

    07.08.2024 08:03
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.08.2024 08:03
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündeme yerleşti. Görüntülerde evin bahçesine gelin geldiği sırada damadın merdivenlerde bekleyerek onu taşladığı görüldü. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündeme yerleşti. Nerede çekildiği belirtilmeyen görüntülerde düğün âdeti olarak damadın gelini taşladığı anlar yer aldı. Gelinin başını korumak için bir kişinin kafasının üzerine tepsi tuttuğu ve damadın dakikalarca taşları peşi sıra attığı görüldü.

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    O anlara sosyal medyadan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Bu nerenin âdetiyse gitmeyelim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu nasıl bir âdet?" yorumunu yaptı.

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