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Düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

08.08.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde düğün dönüşü yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Çağlayan köyünde yaşandı.

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ŞARAMPOLE UÇTU

Karakoç köyünde katıldıkları düğünden dönen Mustafa Meral (56) yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole uçtu.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada araçta bulunan Ayşe Besler (22) camdan çıkarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ve araçta bulunan; Ali Ensar İlter (3), Tuğba Lale (19), Gani Lale (66) ve Memduha Lale (66) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Memduha Lale burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas
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