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İzmir’de feci kaza! Motosiklet ile kamyon çarpıştı: Baba ile kızı hayatını kaybetti

07.08.2021 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Kiraz ilçesinde, motosiklet ile kamyonun karıştığı kazada motosiklet sürücüsü baba ve yolcu konumunda bulunan küçük kızı yaşamını yitirdi.

İzmir’de feci kaza! Motosiklet ile kamyon çarpıştı: Baba ile kızı hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saat 23.30 sıralarında Şemsiler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Özkan (36) idaresindeki motosiklet ile Alaşehir istikametinden Kiraz yönüne gitmekte olan H.L., yönetimindeki silaj yüklü kamyon henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü baba Bekir Özkan ve yolcu konumunda bulunan kızı Neriman Özkan (5) yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde baba Özkan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken, ağır yaralı durumdaki küçük kız ise ambulansa alınarak Kiraz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük kız kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Öte yandan, kamyon sürücüsü H.L., gözaltına alınırken, baba ve kızının hayatını kaybettiği kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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