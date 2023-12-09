Düğünde canı sıkılınca sihirbazlık şovu yapmaya karar verdi! Bir gören bir daha baktı... "Nasıl yaptı bunu?"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde gittiği bir düğünde canı sıkılarak sihirbazlık gösterisi yapmaya karar veren bir adam yer aldı. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde adam sol avucunun içine aldığı iki kuruyemişi bir anda sağ avucuna geçirdi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü numaranın ipucunu çözmek için birbiriyle yarıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Nasıl yaptı bunu?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kesinlikle elinde ipi vardı" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Diğer eliyle almış gibi yaptı almadı" dedi.







