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    4. Düğünde canı sıkılınca sihirbazlık şovu yapmaya karar verdi! Bir gören bir daha baktı... "Nasıl yaptı bunu?"

    Düğünde canı sıkılınca sihirbazlık şovu yapmaya karar verdi! Bir gören bir daha baktı... "Nasıl yaptı bunu?"

    09.12.2023 15:37 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan gündem yaratan bir görüntü kullanıcıların kafasını karıştırdı. Gittiği bir düğünde canı sıkılan ismi açıklanmayan bir adam sihirbazlık gösterisi yapmaya başladı. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca kullanıcılar sihirbazlık numarasının ipucunu çözmeye çalıştı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde gittiği bir düğünde canı sıkılarak sihirbazlık gösterisi yapmaya karar veren bir adam yer aldı. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde adam sol avucunun içine aldığı iki kuruyemişi bir anda sağ avucuna geçirdi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü numaranın ipucunu çözmek için birbiriyle yarıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Nasıl yaptı bunu?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kesinlikle elinde ipi vardı" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Diğer eliyle almış gibi yaptı almadı" dedi.

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