Düğüne eltisi gelinlikle geldi! Yetmedi kendi dans şarkılarını çaldırttı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyadan paylaşılan bir düğün görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi. Damadın kardeşinin eşi düğüne kendi gelinliğini giyerek geldi. Yetmedi dans müziklerini çaldırarak damat ve gelinden rol çalarcasına eşiyle dans etti.

O anlar sosyal medyada, "Gelinliğini giyen elti bir de verilen müzik listesi dışında kendi dans şarkılarını da çaldırttı" notuyla paylaşıldı. Görüntülere sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yemin ederim elti terörü" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kadar kıskandığını da belli etmezsin" yorumunu yaptı.