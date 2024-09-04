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    4. Düğüne eltisi gelinlikle geldi! Yetmedi kendi dans şarkılarını çaldırttı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Düğüne eltisi gelinlikle geldi! Yetmedi kendi dans şarkılarını çaldırttı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    04.09.2024 11:52
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.09.2024 11:52
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde eltinin düğüne gelinliğe katıldığı ve kendi dans şarkılarını çaldırtarak eşiyle gelin ile damadın hemen yanında dans ettiği iddia edildi. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir düğün görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi. Damadın kardeşinin eşi düğüne kendi gelinliğini giyerek geldi. Yetmedi dans müziklerini çaldırarak damat ve gelinden rol çalarcasına eşiyle dans etti.

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    O anlar sosyal medyada, "Gelinliğini giyen elti bir de verilen müzik listesi dışında kendi dans şarkılarını da çaldırttı" notuyla paylaşıldı. Görüntülere sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yemin ederim elti terörü" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kadar kıskandığını da belli etmezsin" yorumunu yaptı.

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