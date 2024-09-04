Hintli kahin Kushal Kumar dünyanın beklediği sorunun cevabını verdi! Rusya'nın Ukrayna işgalinin ne zaman sona ereceğini açıkladı: Çok da uzak değil

MYNET|DIŞ HABERLER Vedik astroloji haritasını kullanarak geleceğe dair tahminde bulunan Hindistan'ın Nostradamus'u yine kehanetleriyle gündeme geldi. Hindu kültürüne dayanan Vedik astrolojisini kullanan Kumar, Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın bitiş tarihini açıklamak için, "Eylül 2024 ayında benzeri görülmemiş derecede acınacak şekilde genişleyen bir savaş senaryosu olasılığı var. Bu senaryonun mevcut yılın 2024 sonuna kadar uzanma eğilimi var ve çözümün görünür hale gelebileceği Mayıs 2025'e kadar uzanabilir." ifadelerini kullandı.

Bir deniz savaşına işaret eden Kumar, "Dünya çapındaki savaş merkezlerinden birini içeren bir deniz savaşı, şiddetli bir çatışmanın yaşanmasına tanık olabilir ve ayrıca yeni bir cephe açabilir. Söylendiği gibi, bir çözüm, 2025 Mayıs'ında ve civarında, 2025'te Mayıs ortasından Ekim ortasına kadar herhangi bir zamanda büyük savaşan cephelerde sakinlik inebilir." dedi.