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Düğüne giderken yolda bir yabancıyla yol kavgası yaşadı! Damat düğünde herkesin gözü önünde vurularak öldürüldü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.10.2024 10:01
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37 yaşındaki Tyrek Burton isimli damat, Kuzey Carolina'da gerçekleşen bir düğünle hayatının en güzel gününe imza atmaya hazırlanırken kabusu yaşadı. Burton, düğün mekanına giderken yolda bir kişiyle yol kavgası yaşamıştı. Kavga ettiği adam onu düğün mekanına kadar takip etti ve silahla ateş ederek öldürdü.

Düğüne giderken yolda bir yabancıyla yol kavgası yaşadı! Damat düğünde herkesin gözü önünde vurularak öldürüldü

MYNET|DIŞ HABERLER 37 yaşındaki Tyrek Burton isimli damat düğün gününde vurularak öldürüldü. Gelinin gözü önünde düğün mekanına doğru giderken bir kişiyle tartışan Burton, kavga ettiği kişi tarafından öldürüldü. Burton düğün mekanının otoparkında çok sayıda kurşun yarasıyla bulundu. Acil müdahale personelinin tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

POLİS HER YERDE SALDIRGANI ARIYOR

Aile üyeleri, dört kız çocuğu babası olan Burton'un, bir şey almak için düğün mekanından kısa bir süreliğine ayrıldığını ve yolda yolunu kestiği iddiasıyla kendisini takip eden bir adam tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Polis olaya ilişkin soruşturmasını sürdürürken saldırganın her yerde arandığı ifade edildi.

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