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Düğüne gitmek için beklerken hastanelik oldular!

13.08.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki kaldırımda duran gençlerin arasına daldı. Dört kişinin yaralı olarak kurtulduğu olayda, otomobil bahçe duvarına çarparak durabildi. Sürücü, kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

Düğüne gitmek için beklerken hastanelik oldular!

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, Adıyaman'daki Yeşilyurt mahallesi 2188 Sokak içerisinde kontrolden çıkarak kaldırımda duran Enes Yardım, Faruk Fidan, Gazi Ekinci ve Ferhat Vural’a çarptı. Meydana gelen kazada 4 genç yaralanırken, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil ise bir ikametin bahçe duvarına çarparak durabildi.

4 KİŞİYE ÇARPTI, OLAY YERİNDEN KAÇTI

Sürücü kaza sonrası aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Enes Yardım, Faruk Fidan, Gazi Ekinci ve Ferhat Vural ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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DÜĞÜNE GİTMEK İÇİN BEKLİYORLARDI

Öte yandan kazada yaralanan gençlerin düğüne gitmek için kaldırımda bekledikleri öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, 4 kişiyi yaralayan ve olay yerinden kaçan kimliği belirsiz sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adıyaman
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