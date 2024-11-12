Düğünün öncesinde gelin ve damat birbirine girdi! Çevredekiler ayırmakta zorlandı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Guangdong eyaletindeki bir düğünde gelinin makyajın yapıldığı sırada cep telefonuna eski sevgilisinden bir mesajın gelmesi damadı öfkelendirdi. Gelinin telefonundaki mesajı ilk başta damat düğünleri için bir tebrik olarak algıladı, ancak mesajın gelinin eski erkek arkadaşı tarafından gönderildiğini fark ettiğinde öfkeden deliye döndü.

ÖNCEKİ MESAJLAŞMALARI GÖRÜNCE GERÇEĞİ ANLADI

Gelinin telefonundan eski sevgilisiyle bir gece öncesinde buluşmak için bir otel ayarladıklarını öğrenen damat telefonu gelinin yüzüne fırlatıp ondan durumu açıklamasını istedi. Düğünden bir gece önce eski sevgilisiyle buluştuğunu itiraf eden gelin ise, "O benim eski erkek arkadaşım, sana söylemiştim. Dün iş gezisinden eve geldi ve evleneceğimi biliyordu. Buluştuk yemek yedik ve ayrıldık. Seninle tanışmak istediğini de söyledi" dedi.

İkili arasında çıkan tartışmada damat sinirlerine hakim olamayan damat gelini saçından tutup herkesin önünde tokat attı ve onu ağlattı. Görgü tanıkları damadın geline daha fazla saldırmasını engellemek için müdahale etti. Bir süre sonra herkes sakinleşince kavga sona erdi.