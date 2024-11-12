Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Düğünün öncesinde gelin ve damat birbirine girdi! Çevredekiler ayırmakta zorlandı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Düğünün öncesinde gelin ve damat birbirine girdi! Çevredekiler ayırmakta zorlandı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.11.2024 12:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Guangdong eyaletindeki bir düğünde olağandışı bir olay yaşandı. Damat gelinin cep telefonunda eski sevgilisinden gelen mesajı görünce öfkeden deliye döndü. Davetlilerin gözü önünde gelinin saçından tutup ona tokat attı. İkili saç saça baş başa kavgaya tutuşurken çevredekiler onları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Düğünün öncesinde gelin ve damat birbirine girdi! Çevredekiler ayırmakta zorlandı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Guangdong eyaletindeki bir düğünde gelinin makyajın yapıldığı sırada cep telefonuna eski sevgilisinden bir mesajın gelmesi damadı öfkelendirdi. Gelinin telefonundaki mesajı ilk başta damat düğünleri için bir tebrik olarak algıladı, ancak mesajın gelinin eski erkek arkadaşı tarafından gönderildiğini fark ettiğinde öfkeden deliye döndü.

ÖNCEKİ MESAJLAŞMALARI GÖRÜNCE GERÇEĞİ ANLADI

Gelinin telefonundan eski sevgilisiyle bir gece öncesinde buluşmak için bir otel ayarladıklarını öğrenen damat telefonu gelinin yüzüne fırlatıp ondan durumu açıklamasını istedi. Düğünden bir gece önce eski sevgilisiyle buluştuğunu itiraf eden gelin ise, "O benim eski erkek arkadaşım, sana söylemiştim. Dün iş gezisinden eve geldi ve evleneceğimi biliyordu. Buluştuk yemek yedik ve ayrıldık. Seninle tanışmak istediğini de söyledi" dedi.

İkili arasında çıkan tartışmada damat sinirlerine hakim olamayan damat gelini saçından tutup herkesin önünde tokat attı ve onu ağlattı. Görgü tanıkları damadın geline daha fazla saldırmasını engellemek için müdahale etti. Bir süre sonra herkes sakinleşince kavga sona erdi.

İlginizi Çekebilir

450 TL'lik yemeğe 3000 dolarlık bahşiş bıraktı! Restoran yemeğe bıraktığı bahşiş nedeniyle müşteriye dava açtı

450 TL'lik yemeğe 3000 dolarlık bahşiş bıraktı! Restoran yemeğe bıraktığı bahşiş nedeniyle müşteriye dava açtı

 Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

 Görüntüleri izleyince dehşete düştü! Erkek hemşire engelli kadına saldırdı

Görüntüleri izleyince dehşete düştü! Erkek hemşire engelli kadına saldırdı

 54 çocuk istiyor: "4 karım ve 2 kız arkadaşım var"

54 çocuk istiyor: "4 karım ve 2 kız arkadaşım var"

 Yenidoğan bebeği anne ve babası hastaneden kaçırdı

Yenidoğan bebeği anne ve babası hastaneden kaçırdı
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Aldatma ihanet
En Çok Okunan Trend Haberler
Arkalarında mafya var! 1 milyon dolar ödeme, Gürcistan'da Arnavutluk'ta Makedonya'da satın alınan kulüpler işte her şeyin perde arkası

Arkalarında mafya var! 1 milyon dolar ödeme, Gürcistan'da Arnavutluk'ta Makedonya'da satın alınan kulüpler işte her şeyin perde arkası

5 kardeşin yanarak can verdiği olayda Türkiye'yi ağlatan detay! Annenin hareketini duyan inanamıyor

5 kardeşin yanarak can verdiği olayda Türkiye'yi ağlatan detay! Annenin hareketini duyan inanamıyor

Düğünde geline boğulacak kadar altın taktılar! Ne yüzü gözüktü ne de elleri...

Düğünde geline boğulacak kadar altın taktılar! Ne yüzü gözüktü ne de elleri...

"Dünya üzerindeki cehennem" deniliyor! "Buraya giren çıkamıyor"

"Dünya üzerindeki cehennem" deniliyor! "Buraya giren çıkamıyor"

450 TL'lik yemeğe 3000 dolarlık bahşiş bıraktı! Restoran yemeğe bıraktığı bahşiş nedeniyle müşteriye dava açtı

450 TL'lik yemeğe 3000 dolarlık bahşiş bıraktı! Restoran yemeğe bıraktığı bahşiş nedeniyle müşteriye dava açtı

Gelin ve damat saç saça baş başa kavga etti

Gelin ve damat saç saça baş başa kavga etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.