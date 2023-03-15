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Düğününe özel öyle bir dövme yaptırdı ki... “Damat ilk geceye kadar bunu görmeyecek”

15.03.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Atlanta eyaletinde yaşayan Madison Crowley isimli bir kadın TikTok yaptığı paylaşımda düğününe özel bir dövme yaptırdığını söyleyerek dikkatleri bir anda üzerine çekti. Nişanlısına düğün için bir sürpriz hazırladığını söyleyen Crowley, “Nişanlıma gizli bir dövme yaptırdım. Damat ilk geceye kadar bunu görmeyecek” dedi.

Düğününe özel öyle bir dövme yaptırdı ki... “Damat ilk geceye kadar bunu görmeyecek”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Atlanta eyaletinde yaşayan Madison Crowley isimli bir kadın düğününe sayılı günler kala nişanlısı için hazırladığı sürprizi TikTok’tan anlattı. 464 binden fazla izlenmeye ulaşan gönderisinde Crowley, müstakbel kocası Greg için düğün gününde göstermek adına kalçasına “G” harfli bir dövme yaptırdığını söyledi.

“ONDAN SAKLIYORUM”

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Düğün gecesine kadar dövmesini nişanlısından saklayacağını ifade eden Crowley, “Onu seviyorum ve ikimiz içinde o geceyi özel hale getirmek için bir dövme sürprizi hazırladım. Ondan saklıyorum. Bunu düğün gününde öğrenecek. Onun bundan haberi yok.” dedi.

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Sosyal medya kullanıcıları Crowley’in sürprizine yoğun ilgi gösterirken yeni bir tartışmanın fitili de ateşlendi. Bazı kullanıcılar fikri beğendiğini ifade ederken bazıları ise bu sürprizin ilişkilerine uğursuzluk getirebileceğini iddia etti.

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sosyal medya tiktok dövme

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