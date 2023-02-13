Dünya ABD'nin düşürdüğü 'tanımlanamayan nesneyi' konuşuyor... Üst düzey generalden çarpıcı açıklama! Uzaylılara mı ait?

Dün uzaylı iddialarının en güçlü olduğu gecelerden biri yaşandı. Çünkü Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) Çin balonu ile Alaska ve Kanada üzerinde tanımlanamayan cisimleri düşürmesinin ardından, bu kez dün gece ABD ile Kanada sınırında uçan, tanımlanamayan bir cisim için harekete geçti. ABD ordusu, gece saatlerinde Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde uçan tanımlanamayan cismi düşürdü. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine söz konusu cismin bir ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğünü bildirdi. Böylece uzaylı iddiaları bir kez daha gündeme taşındı.

UZAYLILAR İHTİMAL DIŞI MI? ABD'Lİ GENERALDEN AÇIKLAMA!

Reuters'ın haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri generali general Glen VanHerck, bir dizi tanımlanamayan cismin vurulmasının ardından yaptığı açıklamada, uzaylıları ya da başka bir açıklamayı henüz göz ardı etmeyeceğini söyledi.

General Glen VanHerck, ABD savaş uçakları tarafından birkaç gün içinde düşürülen üç hava cismi için dünya dışı bir kökeni göz ardı edip etmediğinin sorulması üzerine "Bunu istihbarat camiası ve karşı istihbarat camiasının çözmesine izin vereceğim. Hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum." dedi.

VanHerck, "Bu noktada, Kuzey Amerika'ya yaklaşan bilinmeyen her tehdidi ya da potansiyel tehdidi tespit etmek amacıyla değerlendirmeye devam ediyoruz" diye de ekledi.

VanHerck'in açıklamaları, bir ABD savaş uçağının ABD-Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde sekizgen şeklinde bir cismi düşürmesinin ardından Pentagon'da düzenlenen brifing sırasında geldi.

Son üç gün içinde yaşanan olaylar, 4 Şubat'ta Kuzey Amerika hava savunma sistemlerini alarma geçiren bir Çin balonunun düşürülmesini takip ediyor. ABD'li yetkililer, balonun gözetleme için kullanıldığını söyledi.

ABD SAVUNMA YETKİLİSİ: SÖZ KONUSU CİSİMLERİN DÜNYA DIŞI KAYNAKLI OLDUĞUNA DAİR...

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir başka ABD savunma yetkilisi, ordunun söz konusu cisimlerin dünya dışı kaynaklı olduğuna dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

VanHerck ise ordunun son üç cisimden herhangi birinin hangi yöntemlerle havada tutulduğunu ya da nereden geldiğini hemen belirleyemediğini söyledi.

"ONLARA BALON DEĞİL NESNE DEMEMİZİN BİR NEDENİ VAR"

VanHerck, "Onlara balon değil nesne demelerinin bir nedeni olduğunu da dile getirdi.



