Son dakika: ABD savaş uçakları tanımlanamayan bir nesneyi düşürdü!

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde Çin'e ait olduğu iddia edilen casus balonu havada vurarak düşüren ABD Hava Kuvvetleri bu kez de Kanada sınırında bulunan Huron Gölü üzerinde tanımlanamayan bir cismi vurdu.

Ajansların son dakika olarak geçtiği haber sonrası gözler ABD'nin 'Göller Yöresi' olarak adlandırdığı bölgeye çevrildi.

BÖLGEDE SAVAŞ UÇAKLARINA YAKIT İKMALİ YAPAN TANKER UÇAĞI UÇUYOR

Dünyadaki uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan Flight Radar uygulamasında, tanımlanamayan cismin düşürüldüğü bölgede ABD Hava Kuvvetlerine ait bir tanker uçağın uçtuğu görüldü.

Uygulama üzerinde en çok takip edilen uçuş olarak göze çarpan tanker uçağın varlığı, bölgede savaş uçaklarının da olduğunu akıllara getirdi.

Öte yandan geçtiğimiz gün Kanada savaş uçakları, ülke hava sahasına giren bir nesneyi vurarak düşürmüştü.