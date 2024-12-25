Evlerinin bahçesinde buldular! Ne olduğunu anlayamadılar... Sosyal medyada gündem yaratan buluş: "Resmen çene kemiği"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yaşayan bir çift evlerinin bahçesinde toprakla uğraştıkları sırada dünyanın dikkatini çeken bir keşift yaptı. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen çift, bahçeyle uğraşırken topraktan çıkan devasa dişleri görünce şaşkına döndü. Olay yerine gelen uzmanlar çene kemiğini anımsatan kemiklerin yaklaşık 13.000 yıl öncesine kadar dünyada dolaşan mamutun devasa bir kuzeni olan bir mastodonun parçası olduğunu keşfettiler.

"EŞSİZ BİR FIRSAT SUNUYOR"

New York Eyalet Müzesi Araştırma ve Koleksiyonlar Direktörü Robert Feranec yaptığı açıklamada, "Bu keşif, New York'un zengin paleontolojik tarihinin ve geçmişini anlamak için devam eden çabaların bir kanıtıdır.Bu mastodon çenesi, bu muhteşem türün ekolojisini incelemek için eşsiz bir fırsat sunuyor ve bu da bölgedeki Buzul Çağı ekosistemleri hakkındaki anlayışımızı artıracak.Bu mastodon çenesi, bu muhteşem türün ekolojisini incelemek için eşsiz bir fırsat sunuyor ve bu da bölgedeki Buzul Çağı ekosistemleri hakkındaki anlayışımızı artıracak." dedi.

KABURGA VE AYAK PARMAĞI DA ÇIKTI

İyi korunmuş çeneye ek olarak, araştırmacılar bir kaburga ve ayak parmağı kemiğinin bir kısmını da ortaya çıkardılar. Çene ve kemik parçalarını karbon tarihlemesi de dahil olmak üzere daha fazla analiz etmeyi planlıyorlar. Araştırmacılar kalıntıların yetişkin bir mastodona ait olduğunu tespit ettiler. Ekipler şimdi fosillerin ne kadar eski olduğunu bulmaya çalışacak ve mastodonun yaşı, beslenme şekli ve yaşamı boyunca yaşadığı yaşam alanı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bunları analiz edecek. Eserlerin 2025 yılında müzede sergilenmesi planlanıyor.