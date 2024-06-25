Dünya bu haberi konuşuyor! Wikileaks kurucusu Julian Assange ABD'yle anlaşma yaptı: Serbest bırakılacak

52 yaşındaki Assange'in tek bir suçlamayı kabul edeceği anlaşmanın 26 Haziran Çarşamba günü ABD'ye bağlı Kuzey Mariana Adaları'ndaki bir mahkemede sonuçlanması bekleniyor. Assange mahkeme salonuna çıkıp gizli ABD ulusal savunma belgelerini elde etmek için komplo kurmak ve ifşa etmek suçlarını itiraf edecek. 62 ay hapis cezasına çarptırılması beklenen Assange'ın anlaşma gereği, İngiltere'de hapishanede kaldığı sürenin karşılığında ABD'de cezaevine girmesi beklenmiyor.

HAVALİMANI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Wikileaks X'te yaptığı paylaşımda, Assange'ın yüksek güvenlikli hapishanedeki küçük bir hücrede 1901 gün kaldıktan sonra 24 Haziran sabahı Belmarsh hapishanesinden ayrıldığını yazdı.Paylaşımda, Assange'ın Stanstead havaalanından uçağa binerek İngiltere'den ayrıldığı, Avustralya'ya geri döndüğü ifade edildi. Wikileaks tarafından paylaşılan videoda, kot pantolon ve mavi gömlek giymiş Assange'ın uçağa binmek üzere Stanstead Havaalanı'na götürüldüğü görülüyor. Eşi Stella Assange da sosyal medya üzerinden, "yıllardır bunun gerçekleşmesi için seferber olan" destekçilerine teşekkür etti.

18 SUÇTAN YARGILANMASI İSTENİYORDU

ABD'li savcılar Wikileaks'in kurucusunu, Afganistan ve Irak'taki savaşlarla ilgili gizli ABD askeri kayıtlarının ve diplomatik mesajların yayımlanması nedeniyle, çoğu Casusluk Yasası kapsamındaki 18 ayrı suçtan yargılamak istiyorlardı.