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    4. Dünya bu haberi konuşuyor! Wikileaks kurucusu Julian Assange ABD'yle anlaşma yaptı: Serbest bırakılacak

    Dünya bu haberi konuşuyor! Wikileaks kurucusu Julian Assange ABD'yle anlaşma yaptı: Serbest bırakılacak

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.06.2024 09:07
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    Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkındaki bir suçlamayı kabul etmek şartıyla ABD yetkilileriyle yaptığı anlaşma ile serbest kalacak. İngiltere'den ayrılan Assange'in 26 Haziran'da serbest kalacağı öngörülen mahkemeye çıkmasının ardından kendi ülkesi olan Avustralya'ya döneceği konuşuluyor.

    Dünya bu haberi konuşuyor! Wikileaks kurucusu Julian Assange ABD'yle anlaşma yaptı: Serbest bırakılacak

    52 yaşındaki Assange'in tek bir suçlamayı kabul edeceği anlaşmanın 26 Haziran Çarşamba günü ABD'ye bağlı Kuzey Mariana Adaları'ndaki bir mahkemede sonuçlanması bekleniyor. Assange mahkeme salonuna çıkıp gizli ABD ulusal savunma belgelerini elde etmek için komplo kurmak ve ifşa etmek suçlarını itiraf edecek. 62 ay hapis cezasına çarptırılması beklenen Assange'ın anlaşma gereği, İngiltere'de hapishanede kaldığı sürenin karşılığında ABD'de cezaevine girmesi beklenmiyor.

    HAVALİMANI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

    2024-06-25T010443Z_1940829769_RC21I8ASXORO_RTRMADP_3_USA-ASSANGE

    Wikileaks X'te yaptığı paylaşımda, Assange'ın yüksek güvenlikli hapishanedeki küçük bir hücrede 1901 gün kaldıktan sonra 24 Haziran sabahı Belmarsh hapishanesinden ayrıldığını yazdı.Paylaşımda, Assange'ın Stanstead havaalanından uçağa binerek İngiltere'den ayrıldığı, Avustralya'ya geri döndüğü ifade edildi. Wikileaks tarafından paylaşılan videoda, kot pantolon ve mavi gömlek giymiş Assange'ın uçağa binmek üzere Stanstead Havaalanı'na götürüldüğü görülüyor. Eşi Stella Assange da sosyal medya üzerinden, "yıllardır bunun gerçekleşmesi için seferber olan" destekçilerine teşekkür etti.

    18 SUÇTAN YARGILANMASI İSTENİYORDU

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    ABD'li savcılar Wikileaks'in kurucusunu, Afganistan ve Irak'taki savaşlarla ilgili gizli ABD askeri kayıtlarının ve diplomatik mesajların yayımlanması nedeniyle, çoğu Casusluk Yasası kapsamındaki 18 ayrı suçtan yargılamak istiyorlardı.

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    Anahtar Kelimeler:
    WikiLeaks Julian Assange
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