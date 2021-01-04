Dünya genelinde uygulanan 'sıradışı' koronavirüs yasakları

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün, Türkiye’de de tekrar tırmanışa geçmesiyle birlikte katı önlemler geri geldi. Hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının geldiği Türkiye’de kısıtlamaların uygulandığı saatlerde alkol satışı yapan Tekel bayileri ve marketlerin alkol reyonları kapandı. Türkiye’deki yasak, başka ülkelerdeki sıradışı yasakları da gündeme getirdi. Pandemi başından itibaren uygulanan ilginç koronavirüs uygulamaları şu şekilde: TEDAVİ MERKEZİ AÇILDI Koronavirüsün yayılmasını engellemek için uygulanan ilginç kısıtlamaların yanı sıra, geleneksel yöntemlerle tedaviyi destekleyen ülkeler de var. Bunlardan bir tanesi de Madagaskar. Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü’nce geliştirilen ve sıtma tedavisinde kullanılmasıyla bilinen artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan 'Covid Organics' (Kovid Organik) adını verdikleri ilacın tanıtımını yaptı. Madagaskar, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisinden ürettiği Covid Organics ilacından umduğunu bulamadı, tedavi merkezleri açıyor.

Kendi ülkesinde bu ilacın yoksullara ücretsiz dağıtılacağını söyleyen Rajoelina, ilacın tedavi edici etkisi üzerine yöneltilen eleştirilere “Afrikayı küçümseyen tavırlarının uzantısı" diye tepki gösterdi ve bunu bir Avrupa ülkesi geliştirmiş olsaydı, Batı'nın farklı tepki vereceğini savundu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını açıklamıştı. Madagaskar, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisinden ürettiği "Covid Organics" ilacını, Komorlar Birliği, Senegal, Çad, Nijerya, Gambiya, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya, Nijer ve Haiti'ye gönderdi. Ancak daha sonra ülkedeki Kovid-19 vakalarının ve ölümlerinin tırmanması üzerine ülke lideri Rajoelina, tedavi merkezleri açacağını duyurdu. Mevcut verilere göre nüfusu 26 milyonun üzerinde nüfusu olan bu ada ülkesinde toplam koronavirüs vakası neredeyse 18 bin; virüs sebebiyle ölenler ise 262.

PANAMA'DA CİNSİYET YASAĞI Panama yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için cinsiyetlere yönelik bir yasak uyguluyor. Ülkede kadın ve erkekler farklı günlerde ve yalnızca iki saat evlerinden dışarı çıkabilecek. Pazar günleri ise tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Orta Afrika’da bulunan nüfusu 4 milyonun üzerinde olan bu ülkede koronavirüs vakaları 250 bine yaklaşmış durumda. KİMLİK NUMARASI YASAĞI Kolombiya’nın bazı bölgelerinde vatandaşlar kimlik numaralarına göre dışarı çıkabiliyor. Bazı yerlerde uygulanan bu yasağa göre örneğin Barrancabermeja kasabasında yaşayanlar, kimlik numarası 0, 7 ve 4 ile bitenler Pazartesi, 1, 8 ve 5 ile bitenler Salı dışarı çıkabiliyor. NEW YORK'TA VİRÜSLE SAVAŞAN SEKS POZİSYONU ÖNERİLERİ New York Sağlık Departmanı, hastalığın bulaşmasını engellemek için ilginç bir belge yayınladı. Yetkililerin yayınladığı ‘Seks ve Kovid’ isimli belgede vatandaşlara pandemi döneminde cinsel ilişki tavsiyeleri veriliyor. Belgeye göre en risksiz cinsel aktivite, kendini tatmin etmek, tabii ilk önce ellerin yıkanması kaydıyla. Grup seks ve ev dışından biriyle seks yapmanın ‘yüksek riskli’ olarak nitelendirildiği belgede, telefonda seks ve mesajlaşma da yapılan ‘risksiz’ öneriler kapsamında.

ÜZERLİK OTU Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, halkına koronavirüsle mücadele için ‘üzerlik otu’ tavsiye etti. Üzerlik otunun bakterileri ve enfeksiyonları öldürmede etkili olduğunu söyleyen Türkmenistan liderinin açıklamasından sonra üzerlik otunun fiyatı 5 kat yükseldi. İSVEÇ BAŞARISIZ OLDU Koronavirüsün yayılmasını önlemek için ilginç yasaklara sahne olan ülkelerden farklı olarak İsveç halkına güveniyor ve sıkı yasaklar uygulamıyordu. Ancak İsveç hükümetinin Kovid-19 stratejisini inceleyen Korona Komisyonu’nun yayınladığı raporda Kovid-19'la mücadelede hafif önlemler alınan ülkede sürü bağışıklığı stratejisinin başarısız olduğu bildirildi. İsveç Kralı 16. Carl Gustaf ise yaptığı Noel konuşmasında, hükümetin Kovid-19 stratejisini eleştirdi. Kral Gustaf başarısız bir strateji izlendiğini ve çok sayıda insanın öldüğünü söyledi. Pandeminin başında 50'den fazla kişinin toplanmasını yasaklayan mevcut hükümet, artan koronavirüs vakaları ve ölümleri sonrası toplu taşıma araçlarında maske takılmasının zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Ülke genelinde restoranlarda her bir masada yalnızca 4 kişi oturabiliyor; aynı zamanda saat 20.00 sonrası içki satışı yapılmıyor.