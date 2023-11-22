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  4. Dünya İsrail ve Hamas arasındaki ateşkese odaklandı! Yeni açıklama: 'Yarın başlıyor'

Dünya İsrail ve Hamas arasındaki ateşkese odaklandı! Yeni açıklama: 'Yarın başlıyor'

22.11.2023 13:36 | Son Güncelleme:
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Son dakika: İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve rehine takası için anlaşmaya varılmıştı. İsrail ve Hamas cephesinden peş peşe açıklamalar gelirken süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelen yeni bilgiye göre İsrail, "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor" dedi.

Dünya İsrail ve Hamas arasındaki ateşkese odaklandı! Yeni açıklama: 'Yarın başlıyor'

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den bu yana saldırıları devam ediyordu. Özellikle Gazze'nin kuzeyinde saldırılarını artıran İsrail, bölgedeki krizi derinleştirmişti. Dünya ateşkes çağrıları yaparken dün dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. Netanyahu, savaş kabinesini toplayarak ateşkes ve rehin takası için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Hamas, Katar'ın 24 saat içinde detayları dünya ile paylaşacağını açıklamıştı.

İSRAİL'DEN YENİ AÇIKLAMA

Bu gelişmeler yaşanırken İsrail Dışişleri Bakanı, "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor. Süreç Perşembe günü başlayacak" açıklamasında bulundu.

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