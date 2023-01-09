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Dünya Kupası ona yaramıştı! Kıyafet seçimleriyle gündem oldan eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll rekora koşuyor... “ 1 milyar insan”

09.01.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılında Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda kıyafet seçimleri ve seksi pozları sayesinde kısa sürede gündem yaratmayı başaran eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll, futbolun en sevilen isimlerinden biri haline geldi. Katar’daki paylaşımlarının sonrasında takipçisi sayısı bir anda artan Knöll, Aralık ayında 1 milyar insanın profilini ziyaret ettiğini gösterdi.

Dünya Kupası ona yaramıştı! Kıyafet seçimleriyle gündem oldan eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll rekora koşuyor... “ 1 milyar insan”

Sosyal medyada popülerliği getiren kıyafet seçimlerinin eleştiri oklarının hedefine yerleşmesine neden olduğunu ifade eden Knöll, “Orada yaşayanlar aslında benim kıyafetlerimi kabul etti ve çok mutlu oldum. Saygısızlık yaptığımı söyleyenlerin aksine birçok Arap ve Katarlı benimle fotoğraf çektirmeye geldi. Erkekler, kadınlar ve çocuklar. Herkes benim yanımdaydı. Bunu görmek gerçekten güzeldi” dedi.

“BU ÇILGINCA”

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Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll, Dünya Kupası'ndan bu yana popülaritesini artırdığını ve sadece Aralık ayında bir milyardan fazla insanın sayfasını kontrol ettiğini ortaya çıkarttığı bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Katar’daki toplumsal olarak uygulanan kıyafet yönetmeliğine aykırı seçimler yapmasıyla bir anda ünlenen Knöll, 1 Aralık ayı boyunca profilini 1 milyar insanın incelediğini gösterdiği paylaşımına, “1 ayda Instagramımda neredeyse 1 milyar görüntülenme! Bu çılgınca” notunu ekledi.

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