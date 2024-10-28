Dünya nefesini tuttu gözler Orta Doğu'da! Netanyahu İsrail'in uzun vade planını açıkladı: "İran'ı yok etmek..."

İsrail 26 Ekim tarihinde İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda içinde sivil de olan 5 kişi yaşamını yitirmişti. İsrail ile İran arasında son dönemdeki gergin ilişkiler adeta Orta Doğu'nun siyasal ve askeri konjonktürüne yön veriyor. İsrail saldırısı sonrası İran'ın tepkisinin ne olacağı tüm dünya tarafından merakla beklenirken İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in uzun vade hedefini ve İran'ın bu hedefteki yerini açıkladı.

İSRAİL'İN UZUN VADELİ STRATEJİSİ BELLİ OLDU

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Meclisi'nde (Knesset) yaptığı konuşmada, 26 Ekim'de İran'a düzenledikleri hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran’a düzenledikleri hava saldırısının kapsamlı olduğunu iddia eden Netanyahu, Tahran'ın bölgedeki vekil güçlerinin saldırıyı püskürtmeyi başaramadığını savundu.

Netanyahu, İsrail'in uzun vadeli stratejisinin, "İran'ın şer eksenini ortadan kaldırmak" olduğunu belirterek, bu hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İSRAİL'İN İRAN SALDIRISI

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurmuştu.

Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

HAMANEY VE PEZEŞKİYAN'DAN İSRAİL'E SERT TEHDİT GELMİŞTİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu toplantısında İsrail'in İran'ın askeri üslerine düzenlediği misilleme saldırısına ilişkin konuştu. İran'ın egemenliğini hedef alan saldırıları hiçbir zaman yanıtsız bırakmadığını belirten Pezeşkiyan, "Halkımız ve İran İslam Cumhuriyeti, 45 yıl boyunca hiçbir işgal ve saldırı karşısında geri adım atmadığını göstermiş oldu. Savaş peşinde değiliz ancak ülkemizi ve milletimizi savunacağız. Siyonist rejimin saldırısına uygun karşılığı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'ın askeri üslerini hedef aldığı saldırıya ilişkin ilk kez konuştu. Başkent Tahran’da şehit aileleri ile bir araya gelen Hamaney, “Siyonist İsrail rejiminin 2 gece önce gerçekleştirdiği alçaklık ne büyütülmeli ne de küçümsenmeli. Siyonist rejime yaptığı hesap hatasının bedeli ödetilmeli. İran halkının ve gençlerinin gücü ve iradesi bu rejime net bir şekilde gösterilmeli. İran halkının gücünün ve iradesinin nasıl gösterileceği, ülkenin ve milletin çıkarlarına uygun olarak belirlenip uygulanması yetkililerin sorumluluğundadır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA