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Dünya onu ofiste uyuduğu fotoğraf ile tanıdı... Paylaşımı sosyal medyada gündem oldu: "Zalimlik en kötüsüdür"

09.03.2023 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter binasında uyurken çekilen fotoğrafından sonra hayatı değişti... Yükselişi görenleri şaşırttı... Kısa sürede Twitter'ın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu... Evet, geçen ay işten çıkarılmadan önce Elon Musk'ın en sadık çalışanlarından biri olarak görülen Twitter yöneticisi Esther Crawford'tan bahsediyoruz. Sosyal medya şimdi ise Crawford'un "zalimlik en kötüsüdür" şeklindeki tweet'ini konuşuyor. Gündem olan bu tweet'in kime gönderme olduğuyla ilgili ise çok çarpıcı iddialar var.

Dünya onu ofiste uyuduğu fotoğraf ile tanıdı... Paylaşımı sosyal medyada gündem oldu: "Zalimlik en kötüsüdür"

Esther Crawford... Bu ismi teknoloji dünyasını yakından takip edenler iyi biliyor. Twitter yöneticisi Crawford'un hayatı Twitter binasında uyurken çekilen fotoğrafından sonra değişti. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Crawford kısa sürede Twitter'ın en dikkat çeken isimlerinden biri olurken, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın en sadık çalışanlarından biri olmayı da başardı. Ancak geçtiğimiz ay, birçok şey şaşırtıcı şekilde değişti.

GEÇEN AY İŞTEN ÇIKARILDIĞI BİLDİRİLDİ! ATTIĞI TWEET GÜNDEM OLDU: "ZALİMLİK EN KÖTÜSÜDÜR"

Insider'ın haberine göre Twitter yöneticisi Esther Crawford geçen ay işten çıkarıldı. Crawford, salı günü ise "zalimlik en kötüsüdür" şeklinde bir tweet attı.

KİME GÖNDERME? İŞTE O İDDİA...

Şimdilerde bu tweet'in Crawford'un eski patronu Elon Musk'a bir gönderme olduğu iddiası konuşuluyor.

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'HER ŞEY' PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLADI

Aslında her şeyi pazartesi gününden anlatmaya başlamak lazım. Elon Musk, pazartesi günü eski bir Twitter yöneticisi olan Haraldur Thorleifsson ile Twitter üzerinden tartıştı.

Thorleifsson, şirket sistemlerine erişiminin engellendiğini belirterek istihdam durumundan emin olmadığını belirten bir tweet attı. Bu tweet'in ardından Musk, Thorleifsson'u engelini "gerçek bir iş yapmamak" için bir "bahane" olarak kullanmakla suçladı. Twitter CEO'su daha sonra yorumları için özür diledi ve Thorleifsson'un "Twitter'da kalmayı düşündüğünü" söylese de yine de yaşananlar dikkat çekmeyi başardı.

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O fotoğraftan sonra hayatı değişti! O fotoğraftan sonra hayatı değişti!

"ZALİMLİK EN KÖTÜSÜDÜR" DEDİ, BEĞENDİĞİ TWEET'LER GÖZDEN KAÇMADI

Crawford ise Musk-Thorleifsson tartışmasının ardından salı günü haberimizin de konusu olan o tweet'i attı ve başka bir bağlam da sunmadan "zalimliğin en kötüsü olduğunu" söyledi. Ayrıca olayla ilgili Thorleifsson'un sağlık sorununun etkilerini anlattığı tweet'e ek olarak, restoran açmasıyla ilgili ve "bu istismarı hak etmediğini" söylediği bazı tweetleri de beğendi.

Crawford, Musk'a olan sarsılmaz sadakatiyle tanınıyordu.

İddialara göre Crawford, geçtiğimiz ay, diğerlerinin yanı sıra ürün ekibini de etkileyen toplu işten çıkarmaların bir parçası olarak ürün yönetimi direktörlüğü görevinden alındı. Hem Twitter hem de Crawford, yorum taleplerine yanıt vermemiş olsa da, Crawford Twitter biyografisini artık şirkette çalışmadığını söyleyecek şekilde güncelleyince her şey bir parça netleşti.

Üstelik Platformer tarafından Crawford'un "kovulmayacaklar" listesinde yer alan yöneticiler arasında olduğunu bildirmişti.


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Elon Musk Twitter

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