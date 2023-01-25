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Twitter binasında uyurken çekilen fotoğraftan sonra hayatı değişti! Musk'ın gözüne giren Esther Crawford'un yükselişi görenleri şaşırttı

25.01.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku tulumuna sarılmış, göz bandı takmış bir şekilde fotoğraflanmıştı! Twitter binasında yerde uyurken çekilmiş o fotoğrafını paylaşıp dünya çapında viral olan bir gönderiye imza atan Esther Crawford'un hayatı adeta bir anda değişti. Sosyal medya şirketinin yeni sahibi Elon Musk'ın gözüne giren Esther Crawford, görenleri şaşırtan bir yükseliş yaşadı.

Twitter binasında uyurken çekilen fotoğraftan sonra hayatı değişti! Musk'ın gözüne giren Esther Crawford'un yükselişi görenleri şaşırttı

Twitter çalışanı Esther Crawford'un yükselişi görenleri şaşırtıyor. Elon Musk tarafından 44 milyar dolar karşılığında satın alınan sosyal medya şirketinin eski çalışanlarından biri olan Esther Crawford, şirketin yeni sahibinin gözüne girmiş gibi görünüyor. Dünya Crawford'u ise "Twitter binasında uyuyan çalışan" olarak tanıyor.

UYKU TULUMUNA SARILIP GÖZ BANDI TAKMIŞ HALDE UYURKEN YAKALANMIŞTI

Financial Times'ın haberine göre, Esther Crawford, 2 Kasım'da (Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma işlemini tamamladıktan günler sonra) kendisinin sosyal medya şirketinin genel merkezinde yerde bir uyku tulumuna sarılmış, göz bandı takmış halde uyurken çekilmiş bir fotoğrafını Twitter'dan paylaşmıştı.

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Crawford paylaşımında, "Ekibiniz son teslim tarihlerini belirlemek için gece gündüz uğraşırken bazen #SleepWhereYouWork (Çalıştığınız yerde uyursunuz)." ifadelerini kullanmıştı. Paylaşım ise viral olmuştu.

7 gün, 12 saat... O fotoğraf gündem oldu 7 gün, 12 saat... O fotoğraf gündem oldu

HAYATI BİR ANDA DEĞİŞTİ

Ancak görünüşe göre Esther Crawford yeni patronu Elon Musk'ın gözüne girdi. Çünkü Crawford görenleri şaşırtan bir yükseliş yaşadı. Hayatı bir anda değişen Crawford, şirkette Musk'ın güvendiği isimler arasındaki kadınlardan biri oldu.

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Musk, anlaşma kapanmadan hemen önce San Francisco'daki Twitter genel merkezine ilk geldiğinde, Crawford Twitter'ın kafesinde kendisini Musk'a tanıttı ve bu karşılaşmayı bilen birçok kişiye göre ödemeler ve içerik oluşturucularla ilgili fikirlerini konuşmak için bire bir toplantı ayarladı.

Musk'ın yönetiminde Crawford, kullanıcılara bir "mavi tik" veren 8 dolarlık abonelik hizmeti olan Twitter Blue'nun tanıtımına öncülük etti.

İlk olarak Platformer tarafından bildirilen habere göre, Crawford Twitter'ın yan kuruluşu Twitter Payments'ın CEO'su olarak atandı.

Crawford, Twitter'a ilk olarak 2020'nin sonlarında, şirketin koronavirüs pandemisi etkisini göstermeye başladığında kurduğu görüntülü sohbet girişimi Squad'ı satın aldığında katılmıştı.

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Elon Musk Twitter

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