Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Hastaneler gizemli solunum salgınıyla dolup taştı... Vakaların sayısı her geçen gün artıyor

MYNET-DIŞ HABERLER Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Ekim ortasından bu yana, kuzey Çin'de önceki üç yılın aynı dönemine kıyasla grip benzeri hastalıklarda artış olduğu bildirildi. Çarşamba günü yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde tanı konmamış çocukluk çağı pnömonisi vakalarının da rapor edildiğini ancak bunların solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkili olup olmadığının belirsiz olduğunu söyledi. Çin'de bulunan yerel basın kaynakları ise hastanelerin önünde oluşan kuyrukları ve hastane içinde tedavi olmak için bekleyen kalabalıkları yeni bir salgın olarak yorumladı.

HASTANELER ÇOCUKLAR VE EBEVEYNLERİYLE DOLDU

Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ay başında Pekin Çocuk Hastanesi'ne 3.500'den fazla solunum yolu enfeksiyonu vakasının kabul edildiğini belirtirken, basında çıkan haberlerde salgının akciğer hastalığına neden olan atipik bir bakteri olan Mycoplasma pneumoniae'den kaynaklandığı ifade edildi.

Çin'in sosyal medya uygulamalarında paylaşılan görüntülerde vakaların çoğunluğunun çocuklar olduğu görülüyor. Yerel basındaki haberlerde endişeli ebeveynlerin hastane telefon hatlarını ve bekleme salonlarını doldururken hastaların ancak acil bakım için bile en az bir gün beklemek zorunda kaldıkları iddia edildi.

AKCİĞERLERDE NODÜL

Hastaların yüksek ateş şikayetiyle doktora başvurduğu belirtilirken RFA'nın haberine göre, Pekin ve Tianjin'den sosyal medyada yayınlanan fotoğraf ve video kliplerde çoğu vakanın akciğer taramalarında buzlu cam donukluğu gösterdiğine dair doğrulanmamış sosyal medya raporlarının bulunduğu belirtildi.

Tayvanlı yayın kuruluşu FTV News'in haberine göre, Pekin vatandaşı Bay Wei, "Çok çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Öksürmüyorlar ve semptomları da yok. Sadece vücut ısıları yüksek (ateş) ve birçoğunda akciğer nodülleri gelişiyor" ifadelerini kullandı.

Pekin Birliği Tıp Koleji Hastanesi'nin pediatri başhekimi yardımcısı Mi Ying, Workers' Daily'ye yaptığı açıklamada , mikrobun hafif, şiddetli ve hatta kritik hastalığa neden olabileceğini söyledi.

"HENÜZ BELLİ DEĞİL"

Uluslararası Bulaşıcı Hastalıklar Derneğinin (ISID) hastalık bilgi ağı ProMed'nın 21 Kasım'da hastalığa ilişkin bilgilendirme yaptığını belirten DSÖ açıklamasında, "ProMED, kuzey Çin'deki çocuklarda teşhis edilemeyen pnömoni kümelerini bildirdi. Bunların daha önce Çinli yetkililer tarafından bildirilen solunum yolu enfeksiyonlarındaki genel artışla mı yoksa ayrı olaylarla mı ilişkili olduğu belli değil" ifadelerini kullandı.

ProMed ise konuya ilişkin raporunda, "Bu rapor, teşhis edilmemiş bir solunum yolu hastalığının yaygın bir salgınına işaret ediyor. Bu kadar çok çocuğun bu kadar hızlı etkilenmesi olağandışı olacağından, bu salgının ne zaman başladığı tam olarak belli değil. Raporda herhangi bir yetişkinin etkilendiği söylenmiyor" dedi.