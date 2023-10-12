Dünya ünlü isim Lana Rhoades'in tuvalet pozları şaşkına çevirdi! Dizlerinin üzerine çöküp klozete doğru uzandı

Sosyal medyada dünya geneline yayılan geniş bir takipçisi kitlesi bulunan Lana Rhoades, bir süredir ara verdiği Instagram hesabına hızlı bir dönüş yaptı. Sosyal medyada yaptığı her paylaşımla olay yaratmayı başaran isim bu kez bir arkadaşının paylaşımını ekleyerek gündem yaratmayı başardı. Fenomen ismin tuvalet paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.

SOSYAL MEDYADAN ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımlar yapmayı tercih eden Lana Rhoades geleneğini bozmadı ve yine takipçilerinin karşısın ilginç bir pozla geldi. Fenomen isim klozete oturan arkadaşı Janai'nin yanında diz çökerek onun üzerine doğru uzandığı pozlarını bir araya getirerek paylaştı.



