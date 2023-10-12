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    4. Dünya ünlü isim Lana Rhoades'in tuvalet pozları şaşkına çevirdi! Dizlerinin üzerine çöküp klozete doğru uzandı

    Dünya ünlü isim Lana Rhoades'in tuvalet pozları şaşkına çevirdi! Dizlerinin üzerine çöküp klozete doğru uzandı

    12.10.2023 10:04 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada 16 milyonu aşkın takipçisi bulunan Lana Rhoades hayranlarını şaşkına çeviren bir paylaşıma daha imza attı. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında klozetin üzerine oturan Janai'nin dizlerinin üzerine doğru uzandığı anlara yer verdi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

    Sosyal medyada dünya geneline yayılan geniş bir takipçisi kitlesi bulunan Lana Rhoades, bir süredir ara verdiği Instagram hesabına hızlı bir dönüş yaptı. Sosyal medyada yaptığı her paylaşımla olay yaratmayı başaran isim bu kez bir arkadaşının paylaşımını ekleyerek gündem yaratmayı başardı. Fenomen ismin tuvalet paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.

    SOSYAL MEDYADAN ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

    LANA RHOADES

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımlar yapmayı tercih eden Lana Rhoades geleneğini bozmadı ve yine takipçilerinin karşısın ilginç bir pozla geldi. Fenomen isim klozete oturan arkadaşı Janai'nin yanında diz çökerek onun üzerine doğru uzandığı pozlarını bir araya getirerek paylaştı.

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    sosyal medya Lana Rhoades fenomen

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