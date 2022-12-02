Dünya'yı andırmasıyla birçok kişiyi şaşırtıyor! James Webb'in yakaladığı görüntüler hayranlık uyandırdı

Satürn'ün Ay'ı olan Titan, güneş sisteminin en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Şimdiye kadar evrenin denizlere ve bulutlara sahip olduğunu öğrenebildiğimiz tek yer olan Titan, yeşilimsi mavi tonlarıyla ise Dünya'yı andırıyor. Ama Titan Dünya'dan biraz farklı. Çünkü Titan'ın denizleri, nehirleri ve gölleri Dünya'daki gibi sudan oluşmuyor. Bunlar, metan ve etandan oluşuyor.

JAMES WEBB'İN GÖZÜ BU KEZ TİTAN'DAYDI!

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) devrim niteliğindeki James Webb Uzay Teleskobu ise Satürn'ün en büyük uydusu Titan'ı görüntüledi. Titan'da bulutlar tespit eden James Webb Teleskobu'nun yakaladığı görüntüleri ise NASA bir blog yazısıyla paylaştı.

Cnet'in haberine göre, 5 Kasım'da araştırmacılar, NASA'nın devrim niteliğindeki yeni James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ilk Titan görüntülerinden bazılarını almayı başardı. Görüntüler, kızılötesi ışığı algılayan ve Webb'in birincil görüntüleme cihazı olan NIRCam tarafından yakalandı. Webb'in yaptığı incelemede, Titan'ın kuzey yarımküresinde 2 bulut görüntülendi.

Önceki Titan gözlemleri sayesinde bulutların görüleceği uzun zamandır tahmin ediliyordu. Hawaii merkezli kara tabanlı bir gözlemevi olan Keck teleskobuyla yapılan bir analiz ise bulutların nasıl hareket ettiğini veya şekil değiştirdiğini incelemeye yardımcı oldu.

WEBB'TEN ALINAN İLK AMA SON GÖRÜNTÜSÜ DEĞİL

NASA, bu çalışmanın henüz hakem denetiminden geçmediği konusunda uyarıyor. Öte yandan, aktarılanlar bazı bilgilere göre bu Titan'ın Webb'den alınan son görüntüsü olmayacak. Daha fazla veri yolda ve MIRI aracı ilk verileri 2023'ün ortalarında ulaştıracak. Özellikle bu bilgi, heyecan verici görünüyor.



