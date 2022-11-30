16,5 tonluk gök taşının içinde bulunanlar ağızları açık bıraktı! Dünya'da daha önce hiç görülmemişlerdi

Gök taşları Dünyamız için birer tehlike gibi gözükseler de hala araştırılması gereken en önemli uzay kayaları olarak bahsediliyorlar. Hiç kimse Don't Look Up filmindeki bir senaryoyla karşılaşmak istemiyor. Bu yüzden NASA başta olmak üzere birçok uzay ajansı, gök taşları hakkında daha fazla bilgi edinerek onları Dünya'ya çarpmadan yok etmek istiyor. NASA'nın DART misyonu bunun en önemli kanıtı. Bu misyon kapsamında NASA’nın DART adlı uzay aracı Dimorphos asteroidine bilerek çarptırıldı. 2020 yılında Somali'de bulunan El Ali gök taşının ise oldukça farklı bir anlamı var. Çünkü bu gök taşında ağızları açık bırakan bir keşif yapıldı.

DÜNYA'DA DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞLERDİ!

Live Science'ta yer alan habere göre; 16,5 tonluk El Ali gök taşının içinde Dünya'da daha önce hiç görülmemiş iki mineral keşfedildi. İki yeni mineral, gök taşından alınan 70 gramlık tek bir parçanın içinde bulundu. Yeni minerallere Elaliit ve Elkinstantonit adları verildi. İlkinin adı, Somali’de meteorun bulunduğu El-Ali şehrinden, ikincisi de gezegenbilimci Lindy Elkins-Tanton’dan aldı.

Alberta Üniversitesi Yer ve Atmosfer Bilimleri Bölümü'nden Profesör Chris Herd, "Ne zaman yeni bir mineral bulsanız, bu, gerçek jeolojik koşulların, kayanın kimyasının daha önce bulunanlardan farklı olduğu anlamına gelir. Bunu heyecan verici kılan da bu: Bu gök taşında, bilim için yeni olan ve resmi olarak tanımlanmış iki mineral var."dedi.

Araştırmacılar El Ali'yi, küçük silikat parçalarıyla beneklenmiş meteorik demirden yapılmış bir tür olan Demir IAB kompleks gök taşı olarak sınıflandırdılar.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMA YAPMA PLANI

Araştırmacılar, asteroitlerinin oluştuğu koşulları anlamak için gök taşlarını daha fazla araştırmayı planlıyorlar. Herd, "Sadece bir gö ktaşı üzerinde çalışarak yepyeni mineralleri tanımlamaya dahil olacağımı hiç düşünmemiştim." ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMACILARIN YAŞADIĞI 'UFAK' SORUN

Bununla birlikte, El Ali gök taşından gelecek bilimsel bilgiler tehlikede olabilir. Araştırmacıların yaşadığı ufak bir sorun, gök taşının potansiyel bir alıcı bulmak için Çin'e taşınmış olması. Bu da araştırmacıların araştırma için uzay taşına erişimini sınırlayabilecek bir durum.

