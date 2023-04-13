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  4. Dünyaca ünlü golf fenomeni Paige Spiranac sosyal medyayı salladı! Çırılçıplak golf topu dolu küvete uzandı

Dünyaca ünlü golf fenomeni Paige Spiranac sosyal medyayı salladı! Çırılçıplak golf topu dolu küvete uzandı

13.04.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel golf sporcusu olarak kariyer hayatına başlayan Paige Spiranac, güzelliğinin dikkatleri çekmesi üzerine sosyal medya fenomenliğine soyundu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Spiranac, son paylaşımıyla Instagram’ın sınırlarını zorladı.

Dünyaca ünlü golf fenomeni Paige Spiranac sosyal medyayı salladı! Çırılçıplak golf topu dolu küvete uzandı

Sosyal medyada 3.7 milyon takipçisi bulunan Paige Spiranac, golf kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştirdikten sonra kuralları yıkan paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başladı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Spiranac, golf toplarıyla dolu bir küvete çırılçıplak uzanarak poz verdi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

KULLANICILAR ÖVGÜ DOLU YORUMLAR YAPTI

kapak yeni golf

Sosyal medyada gönderisiyle dikkatleri üzerine çeken Spiranac, “Cesaretin var mı?” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşisıra geldi.

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