Dünyaca ünlü golf fenomeni Paige Spiranac sosyal medyayı salladı! Çırılçıplak golf topu dolu küvete uzandı

Sosyal medyada 3.7 milyon takipçisi bulunan Paige Spiranac, golf kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştirdikten sonra kuralları yıkan paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başladı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Spiranac, golf toplarıyla dolu bir küvete çırılçıplak uzanarak poz verdi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

KULLANICILAR ÖVGÜ DOLU YORUMLAR YAPTI

Sosyal medyada gönderisiyle dikkatleri üzerine çeken Spiranac, “Cesaretin var mı?” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşisıra geldi.