Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval bunu hep yapıyor! Açık havada iç çamaşırını çıkartıp göğüslerini sergiledi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrinde yaşayan sosyal medya fenomeni Julia Sandoval, hayranlarını heyecanlandıracak bir pozuyla gündeme geldi. Fenomen isim çimlerin üzerine oturarak güneşlenirken kitap okumanın tadını çıkarttı. Fenomen ismin cesur paylaşımı hayranlarından tam not almayı başardı.

SAÇLARIYLA ÖRTMEYİ TERCİH ETTİ

Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval, yaptığı son paylaşımda yine Instagram’ın limitlerini zorlayan bir paylaşım tercih etti. Fenomen isim iç çamaşırı giymeyi tercih etmediği gömleğinin düğmelerini açarak poz verdi. Bikini altı ve beyaz çoraplarla kombinini tamamlayan Sandoval’ın paylaşımı kısa sürede gündem yarattı.