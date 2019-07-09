Dünyaca ünlü markaların logoları daha önce nasıldı?

Markaların mottolarından ticari anlamda gelişimlerine, tarihlerinden yansıttıkları tarza kadar birçok olguyla ilgili olan logolar, otomobil üreticileri için de büyük önem taşıyor. Dünyanın en bilinen otomobil şirketlerinin tarihlerinde birçok logo değişimi gerçekleştirdiklerine bakılırsa logoların aslında şirketler için bilinenden daha fazla anlam yüklü olduğu söylenilebilir.

100 yıldan daha fazla bir tarihe sahip otomobil endüstrisinde yakından tanıdığımız otomobil üreticilerinin zamanla logolarında nasıl değişimlere gittiklerini detaylarıyla incelemeye ne dersiniz? İşte otomotiv endüstrisinin dev şirketlerinin ilk logolarından günümüzde kullandıkları logolara kadarki değişimleri. 1. Ford 16 Haziran 1903 tarihinde Henry Ford tarafından ABD'nin Michigan isimli eyaletinde kurulan Ford Motor Company'nin kurulduğu tarihte yayımladığı ilk logosu, şirketin tam adını ve kurulduğu bölgenin ismini bünyesinde barındırıyordu. Logosunda ilk kez 1909 yılında değişikliğe giden dev şirket, tasarımı büyük oranda sadeleştirmiş ve yalnızca Henry Ford'un soyadının yer aldığı bir logo tasarlamıştı. O yıldan günümüze kadar ufak dokunuşlarla değiştirilen Ford'un logosuna daha zarif bir görünüm kazandırılması için mavi arka plan üzerine klasikleşmiş Ford yazısı eklenmiş ve logo günümüzdeki hâlini almıştı.

2. Mercedes-Benz 1902 yılında Karl Benz'in girişimiyle kurulan Mercedes, henüz ilk yıllarında yalnızca isminin yer aldığı bir logo kullanmıştı. Üretilen zarif araçların logo ile bağdaştırılamaması sonucu değişikliğe gitmek isteyen Mercedes yetkilileri; kara, deniz ve havanın hakimiyetini temsil eden 3 köşeli yıldızı kullanmaya karar vermişlerdi. Zaman içinde farklı renkler kullanılarak değiştirilen logo, gri rengin kullanılmasıyla son hâlini almıştı. 3. Peugeot Jean-Pierre ve Jean-Frederic Peugeot kardeşlerin 1812 yılında yel değirmenlerini çelik fabrikasına, ardından da 1885 yılında bu fabrikayı bisiklet ve otomobil fabrikasına dönüştürmeleri, Peugeot'un ne kadar köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve logosunun neden diğer şirketlere göre daha fazla değiştiğini gösteren en büyük kanıt olarak karşımıza çıkıyor. Çelik fabrikasının kuruluşunda kullanılan ve yüksek kalitenin sembolü olarak lanse edilen aslan figüründen asla vazgeçmeyen Peugeot, logosunda günümüze kadar birçok değişikliğe gitse de logonun son hâlinde oldukça sade ve akılda kalıcı bir tasarımı benimsemiş gibi görünüyor.

4. Volkswagen 1937 yılında otomobil üretimi için Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin desteğiyle kurulan Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ilk logosunu 1939 yılında yayımlamıştı. Bugünkü hâlinden oldukça farklı olan ilk logo, savaşlarda zafer kazandırdığına inanılan eski bir İskandinav sembolünü bünyesinde barındırıyordu. Politik dönemleri hatırlattığı ve bu sebeple satış rakamlarında oldukça kötü bir tablo çizdiği gerekçesiyle logoda değişikliğe gitmek isteyen Volkswagen yetkilileri, V ve W harflerinin yer aldığı klasikleşmiş Volkswagen logosunun ilk versiyonunu tasarlamışlardı. Zamanla küçük değişimler geçiren logo; asalet, çekicilik ve saflığın sembolü olarak gösterilen beyaz renk ve mükemmellik, güvenilirlik ve sınıfın sembolü olarak gösterilen mavi rengin eklenmesiyle son hâlini almıştı. 5. BMW 1916 yılında Franz Josef Popp tarafından kurulan Alman otomobil üreticisi Bayerische Motoren Werke (BMW), 1927 yılında ilk logosunu yayımlamış ve ilk logo tasarımıyla büyük oranda beğeni toplamıştı. Bavyera bayrağının renklerini temsil eden logosuyla uzun yıllar hizmet veren BMW, zaman içinde küçük renk ve yazı karakteri değişimlerine gitmiş olsa da logonun son hâli tasarlanırken orijinal logo korunmuş ve logoya modern bir görünüm kazandırılmıştı.

6. FIAT 1899 yılında Giovanni Agnelli tarafından İtalya'nın Torino kentinde kurulan FIAT, geçmişinde yaptığı logo değişiklikleriyle dikkat çeken bir diğer firma olarak karşımıza çıkıyor. 'Fabbrica Italiana Di Avtomobili Torino' yani 'İtalyan Otomobil Fabrikası Torino' yazısıyla ilk logosunu yayımlayan şirket, daha sonra bu ismin baş harflerinden oluşan FIAT kısaltmasını kullanmıştı. Günümüze kadar renk ve şekil anlamında büyük değişim geçiren FIAT logosuna 2006 yılında sürekli değişim kavramını temsil eden bir krom çerçeve eklenmiş ve logo günümüzdeki hâlini almıştı. 7. Land Rover 1948 yılında faaliyetlerine başlayan Land Rover, diğer otomobil üreticilerine göre oldukça az sayıda değişim yapmasıyla öne çıkıyor. İlk yıllarında adeta etikete benzeyen bir logo kullanan İngiliz otomobil üreticisi, 1989 yılında logosunda değişikliğe gitme kararı almış ve büyük oranda günümüzdekine benzeyen oval logoyu kullanmaya başlamıştı. 1989'daki logodan sonra oldukça küçük değişiklikler yapılan logo, canlılığı temsil eden yeşil renk ve saflığı temsil eden beyaz rengin eklenmesiyle son hâlini almıştı.