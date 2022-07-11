MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dünyaca ünlü oyuncu Bodrum'da! Balayı tatili fotoğraflarını paylaştı

Dünyaca ünlü oyuncu Bodrum'da! Balayı tatili fotoğraflarını paylaştı

11.07.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Bader Shammas ile evlendiğini duyuran dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan, balayı tatili için rotayı Türkiye'ye çevirdi. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Lohan'ın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde balayı tatili yaptığı öğrenildi.

Dünyaca ünlü oyuncu Bodrum'da! Balayı tatili fotoğraflarını paylaştı

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan eşi Bader Shammas ile Bodrum’da balayı yapıyor. Bodrum’a hayran kalan Lohan, sosyal medya hesabından renkli tatil anlarını sık sık paylaşıyor.

31

BODRUM'A GELDİ

Bodrum, gelen ünlüler arasına bir yenisi daha eklendi. Bodrum’un ismini sık sık duyan dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan tatil için ilçeye geldi. Geçtiğimiz günlerde evlendiği Bader Shammas Bodrum’da balayına geldiği öğrenildi.

32

11 yaşında sinema kariyerine başlayan Amerikalı yıldız Lindsay Lohan, ‘Komik Tuzak’ ve ‘Kötü Kızlar’ adlı filmlerindeki rolleriyle biliniyordu.

34

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE EVLENMİŞTİ

Lohan, geçtiğimiz günlerde evlendiği Bader Shammas Bodrum’da balayının tadını çıkarıyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şarkıcı Derya Uluğ sütyenle sahneye çıktı!Şarkıcı Derya Uluğ sütyenle sahneye çıktı!
İfşa videosundan sonra boşandılar! Eski karısına servet ödediİfşa videosundan sonra boşandılar! Eski karısına servet ödedi
Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntüÜstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü
Anahtar Kelimeler:
Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Haberi duyan hastaneye koştu! Uzun süre sonra bir ilk

Haberi duyan hastaneye koştu! Uzun süre sonra bir ilk

Hane başına 7 bin 200 lira verilecek!

Hane başına 7 bin 200 lira verilecek!

Bahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözler

Bahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözler

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş

Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş

51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!

51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!

İlginizi Çekebilir

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.