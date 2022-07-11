Dünyaca ünlü oyuncu Bodrum'da! Balayı tatili fotoğraflarını paylaştı

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan eşi Bader Shammas ile Bodrum’da balayı yapıyor. Bodrum’a hayran kalan Lohan, sosyal medya hesabından renkli tatil anlarını sık sık paylaşıyor.

BODRUM'A GELDİ

Bodrum, gelen ünlüler arasına bir yenisi daha eklendi. Bodrum’un ismini sık sık duyan dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan tatil için ilçeye geldi. Geçtiğimiz günlerde evlendiği Bader Shammas Bodrum’da balayına geldiği öğrenildi.

11 yaşında sinema kariyerine başlayan Amerikalı yıldız Lindsay Lohan, ‘Komik Tuzak’ ve ‘Kötü Kızlar’ adlı filmlerindeki rolleriyle biliniyordu.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE EVLENMİŞTİ

Lohan, geçtiğimiz günlerde evlendiği Bader Shammas Bodrum’da balayının tadını çıkarıyor. (İHA)

