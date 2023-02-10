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Dünyaca ünlü spiker Adana’da! Amerikalı haberci dünya haberlerini Adana’dan sundu... Enkazların ortasından anlattı

10.02.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin en çok izlenen ana haber bültenlerinden biri olan ABC News dünya haberlerini dünyaca ünlü spiker Davis Muir’in sunumuyla Adana’dan yaptığı canlı yayınla gerçekleştirdi. Yaşanan deprem felaketine dikkat çekmek için Muir’in Adana’dan gerçekleştirdiği yayın kısa sürede gündem olmayı başardı.

Dünyaca ünlü spiker Adana’da! Amerikalı haberci dünya haberlerini Adana’dan sundu... Enkazların ortasından anlattı

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin sonrasında 10 il adeta yerle bir oldu. Depremlerden etkilenen 10 ilde yıkılan binalar korkunç manzaralara neden olurken on binlerce insanın hayatını kaybettiği ifade edildi. Yüzyılın en büyük afetleri olarak isimlendirilen depremlerin sonrasında Türkiye tek yürek deprem bölgelerine destek ulaştırmaya çalışırken dünyadan da yardım yağdı. Bölgelerde enkaz çalışmaları devam ederken Amerikalı gazeteci Davis Muir, ABD’nin en çok izlenen ana haber bültenlerinden ABC Akşam Bülteni’nde dünya haberlerini Adana’dan sundu.

ENKAZLARI GEZEREK ANLATTI

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Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen depremlerin Adana’da yarattığı etkilerden söz ederek enkazları gezen ve bölgedeki izlenimlerini tek tek izleyicilere aktaran Muis dikkatleri çekti.

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Sosyal medyadan “Türkiye'nin güneydoğusunda ve Suriye'nin kuzeybatısında 20.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 7.8 büyüklüğündeki yıkıcı deprem sonrası Türkiye'deki deprem felaket bölgesinden” notuyla paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye Türkiye ve Suriye için iyi dileklerini iletmek için adeta yorum yağdırdı.

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deprem Kahramanmaraş Amerika

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