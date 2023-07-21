Dünyaca ünlü yıldız Mia Khalifa, iddialı tişörtüyle iklim aktivisti Greta Thunberg’e destek verdi! Polislere seslendi: Yanlış yapmadı

Geçen ay 20 yaşındaki iklim aktivisti Malmö şehrinde meydana gelen bir protestoyla bağlantılı olarak kolluk kuvvetlerine itaatsizlikle suçlandı. Thunberg, 19 Haziran'da Malmö'deki limanın petrol terminalinde trafiği durdurduktan sonra diğer aktivistlerle birlikte gözaltına alındı ve bu ayın sonunda yargılanması bekleniyor. Ünlü isim Mia Khalifa aktivistin suçsuz olduğunu söyleyerek serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ

Dünyca ünlü iklim aktivistinin adını yazılı olduğu bir tişört giyen ve Thunberg’in tutuklandığı anlarda çekilen bir fotoğraf paylaşan Khalifa, “O yanlış yapmadı” notunu ekledi.