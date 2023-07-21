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Dünyaca ünlü yıldız Mia Khalifa, iddialı tişörtüyle iklim aktivisti Greta Thunberg’e destek verdi! Polislere seslendi: Yanlış yapmadı

21.07.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 27 milyonu aşkın takipçisi bulunan Mia Khalifa, bir protesto sırasında itaatsizlikle suçlanan bu ayın sonunda yargılanacak olan iklim aktivisti Greta Thunberg’e desteğini dile getirmek için sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Greta’nın adının yazılı olduğunu bir tişört giyen Khalifa polisler “Yanlış yapmadı” diyerek seslendi.

Geçen ay 20 yaşındaki iklim aktivisti Malmö şehrinde meydana gelen bir protestoyla bağlantılı olarak kolluk kuvvetlerine itaatsizlikle suçlandı. Thunberg, 19 Haziran'da Malmö'deki limanın petrol terminalinde trafiği durdurduktan sonra diğer aktivistlerle birlikte gözaltına alındı ve bu ayın sonunda yargılanması bekleniyor. Ünlü isim Mia Khalifa aktivistin suçsuz olduğunu söyleyerek serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ

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Dünyca ünlü iklim aktivistinin adını yazılı olduğu bir tişört giyen ve Thunberg’in tutuklandığı anlarda çekilen bir fotoğraf paylaşan Khalifa, “O yanlış yapmadı” notunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Mia Khalifa Greta Thunberg

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