Dünyada bir ilk! Cinayet kurbanı genç futbolcu deepfake ile "geri geldi"

Yüksek teknolojilerin yoğun olarak kullanıldığı bir çağdayız. Yüzlerce piksel çözünürlüğünde kameralar, sanal gerçeklik gözlükleri ve başlıkları ve metaverse platformları hepsi bu çağda var. Hollanda polisi ise bir gencin cinayetini çözmek için bir yüksek teknolojiye başvurdu; Deepfake'e.

2003 YILINDA HAYATINI KAYBETTİ

Independent Türkçe’de yer alan habere göre; Genç futbolcu Sedar Soares, 13 yaşındayken Rotterdam metro istasyonunun otoparkında vurularak öldürüldü. Polise göre, genç "yanlış zamanda yanlış yerde" bulundu. Müfettişler, organize bir suç çetesinin metro istasyonunun yakınında faaliyet gösterdiğine ve Sedar'ın "tamamen kötü şanstan dolayı yeraltı dünyasının kurbanı" olduğuna inanıyorlar.

DEEPFAKE VİDEO'LU SORUŞTURMA DÜNYADA BİR İLK

Hollanda polisi, 2003 yılında gerçekleşen cinayet ile ilgili bilgi almak için "deepfake" bir video hazırladı. Rotterdam'daki yetkililer, bunu yapay olarak taklit edilmiş görüntülerin kullanıldığı "dünyadaki ilk" soruşturma olarak niteliyor.

Görüntülerde ise 13 yaşındaki genç futbolcu Sedar Soares'in taklit edilmiş görüntüsü yer alıyor. Ölümünden yaklaşık 20 yıl sonra yayınlanan dijital olarak düzenlenmiş video, Sedar'ı kolunun altında bir top ile bir futbol sahasında, akrabaları, arkadaşları ve eski öğretmenlerinin yanından yürürken gösteriyor. Deepfake video, Sedar'ın kameraya seslenmesi ve "Daha fazlasını biliyor musun? O zaman şimdi konuş" diye sormasıyla sona eriyor.

"Deepfake" video kullanımının cinayeti çözmeye yardımcı olması hedefleniyor. Suç çetesi hakkında yeni bilgiler talep eden Hollanda polisi ise videonun ilk kez yayınlanmasından sonra bir düzine ipucu aldıklarını söyledi.

DEEPFAKE NEDİR?

Deepfake, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay zeka desteği ile yüzünün istenilen başka biri ile değiştirildiği veya yapay olarak taklit edildiği bir medya türü olarak biliniyor.

