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Dünyada Omicron paniği! İsviçre yeni kısıtlamaları duyurdu

04.12.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre'de günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 10 bine dayanması ve ülkede Omicron varyantına rastlanması üzerine federal hükümet yeni kısıtlamalar getirdi. Öte yandan Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinden ülkeye seyahat edecek Türk vatandaşlarına yönelik bilgilendirme açıklaması yapıldı.

Dünyada Omicron paniği! İsviçre yeni kısıtlamaları duyurdu

Federal Sağlık Dairesi (BAG) verilerine göre, İsviçre'de son 24 saatte 9 bin 951 Kovid-19 vakası tespit edildi ve 29 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 49 bin 450’ye yükselirken, İsviçre ve Lihtenştayn'da toplam 11 bin 137 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ DOLDU

İsviçre'nin en büyük iki şehri Zürih ve Cenevre'deki hastanelerin yoğun bakım üniteleri doldu.

Hükümetten yapılan açıklamada, "Federal Konsey şu anda durumu çok kritik olarak değerlendiriyor. Omicron varyantının ortaya çıkışı, salgına karşı mücadelede yeni zorluklar doğuruyor." ifadesi kullanıldı.

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"DURUM ÇOK CİDDİ, BUNU BİZ İSTEMEDİK"

İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset, düzenlediği basın toplantısında, "Durum çok ciddi. Bunu biz istemedik. Ama gerçekle yüzleşmek zorundayız. Bazı hastaneler kapasite sınırlarını çoktan aştı." uyarısında bulundu.

Berset, İsviçre Federal Konseyi'nin, 10'dan fazla kişinin katıldığı özel toplantılar için Kovid-19 sertifikası önerdiğini aktardı.

2 KİŞİDE OMICRON TESPİT EDİLDİ

"International School of Geneva" adlı uluslararası okulun Founex kampüsünde 2 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini belirten Berset, 2 bin öğrenci ve çalışanın karantinaya alındığını bildirdi.

İsviçre basınında yer alan haberlerde ise okuldaki 1600 çocuğun 10 gün karantinaya alınacağını, ayrıca ülkenin farklı bölgelerinde 5 kişide Omicron varyantının tespit edildiğini yazdı.

2 ÜLKEDE DAHA GÖRÜLDÜ

Tunus ve Meksika'da Omicron vakalarının görüldüğü belirtildi.

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TÜRİYE'NİN BERN BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN VATANDAŞLARA BİLGİLENDİRME

Hükümetin aldığı tedbirler kapsamında, İsviçre'ye giren herkesten negatif PCR testi sunmaları zorunlu hale getirildi.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "İsviçre hükümeti, yarından itibaren (4 Aralık), hangi ülkeden olursa olsun, İsviçre'ye giriş yapan tüm kişilere (Kovid-19'a karşı aşılı veya bu hastalığı atlatmış olsalar dahi) negatif PCR testi (geçerlilik süresi 72 saat) sonucu ibrazı zorunluluğu getirildiğini açıklamıştır. İlaveten, bu kişilerin, ülkeye girişini takiben 4 ila 7'inci günde yeniden PCR veya antijen testi yaptırmaları gerekecektir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hükümetin, Schengen bölgesi dışından İsviçre'ye gelen ve Kovid-19 aşısı olmayan kişilerin kısa süreli seyahatler için İsviçre'ye girişlerine izin verilmemeye devam edileceğini ve bu kişilerin İsviçre'ye girişlerinin ancak zaruri ve istisnai hallerde mümkün olabileceğini açıkladığı aktarıldı.

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HALKIN SADECE YÜZDE 65'İ AŞILI

6 Aralık 2021 - 24 Ocak 2022 arasında uygulanacak tedbirler arasında, Kovid-19 sertifikasının gösterildiği mekanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi, sportif veya kültürel etkinliklerde temas takibi için iletişim detaylarının verilmesi de yer alıyor.

Hükümet yetkilileri ayrıca, vatandaşlara, zorunlu durumlar hariç evden çalışılması tavsiyesinde bulundu.

Nüfusu 8,7 milyon olan İsviçre'de halkın yaklaşık yüzde 65'i iki doz Kovid-19 aşısı yaptırabildi.

Öte yandan Omicron varyantının tespit edildiği ülkelere uygulanan seyahat kısıtlamaları, İsviçre'de de aynı varyantın tespit edilmesi nedeniyle kaldırıldı.

Kaynak: AA-İHA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İsviçre
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