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Dünyanın "El Nino" kabusu başladı! Uzmanlar uyarıyor: "En sıcak yıl olacak"

08.06.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir süredir ABD'li bilim adamları tarafından takip edilen 'El Nino' hava olayı artık başladı. Küresel ısınma yüzünden her sene daha da artan sıcaklıkların 'El Nino'nun da etkisiyle tavan yapması bekleniyor. İşte 'El Nino' etkisiyle yaşanacak senaryolar...

Dünyanın "El Nino" kabusu başladı! Uzmanlar uyarıyor: "En sıcak yıl olacak"

Aylardan beri El Nino hava olayının başlayacağına dair kuvvetli bulgulara erişen araştırmacılar artık kesin sonuca ulaştı. Pasifik Okyanusu'nda olan El Nino hava olayı başladı ve muhtemelen iklim değişikliği nedeniyle zaten ısınan dünyaya ekstra sıcaklık getirecek.

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2024 YILI DÜNYANIN EN SICAK YILI OLABİLİR

Uzmanlar 2024 yılının muhtemelen dünyanın yaşayacağı en sıcak yıl olacağını ifade etti. Öte yandan El Nino'nun dünyanın sıcaklığını 1,5 derece artıracağı söylendi. El Nino'nun bahara kadar sürmesi bekleniyor.

Birleşik Krallık Met Ofisi'nden Uzun Vadeli Tahminler Başkanı Adam Scaife, El Nino'nun yoğunluğunun yıl sonunda zirve yapacak olmasına dikkat çekerek, "Şu anda yoğunluğu artıyor, tahminlerimizde birkaç aydır artış işaretleri var" dedi.

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KURAKLIK VE AŞIRI YAĞIŞ TEHDİTLERİ...

El Nino'nun en önemli etkisi yağışlar üzerinde olması bekleniyor. Uzmanların açıklamasında "Avustralya'ya kuraklık gelecek, Hindistan'daki muson yağmurlarını zayıflatacak ve Güney ABD'ye daha fazla yağmur yağdıracak" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada yeni sıcaklık rekorları görmemizin gayet normal olduğu ifade edilirken ayrıca, "Gelecek yıl küresel sıcaklık için yeni bir rekor kesinlikle makul. Bu, El Niño'nun ne kadar büyük olacağına bağlı, 2024'te yeni bir küresel sıcaklık rekoruna sahip olma şansımız yüksek" dendi.

Uzmanlar 2024 yılında rekor sıcaklıkların yaşanabileceği tezini, 2016 yılında yaşanan rekor sıcaklıkların 2015 yılındaki El Nino oluşumuna bağladı.

el nino yangın

BÜYÜK BİR EKONOMİK MALİYET SÖZ KONUSU

Araştırmacılara göre El Nino'nun geçtiğimiz tekrarları gibi olması, ekonomik açıdan oldukça maliyetli olacak.

el nino muson

1997-1998'deki güçlü El Nino hava olayında fırtına ve sellerin yaklaşık 23 bin kişinin canına mal olduğunu ifade eden araştırmacılar, "5 trilyon dolardan fazla da ekonomik bir yüke mal oldu" dedi.

Uzmanlar 2024 yılında beklenen El Nino'nun 2016 yılındakine göre daha güçlü bir hava olayı olacağını ifade ettiler.

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