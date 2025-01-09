Dünyanın "en kanunsuz" şehrini ziyaret etti! Gökyüzüne en yakın yer: Tam deniz seviyesinden 5 bin 100 metre yükseklikte...

Dünyanın en yüksek rakımlı şehri olarak kabul edilen Peru'daki La Rinconada, çok sayıda yasadışı faaliyetin merkezi konumunda. Deniz seviyesinden 5 bin 100 metre yükseklikte bulunan bölgede, yerli halk normal oksijen seviyesinin sadece yüzde 50'siyle yaşıyor. Vücutlarının bizimkinden iki kat daha fazla kan hücresi üretecek şekilde evrimleştiği düşünülüyor. YouTuber Zazza La Rinconada'yı ziyaret etti ve deneyimlerini YouTube kanalından hayranlarıyla paylaşınca viral oldu.

LA RINCONADA NASIL BİR YER?

Juliaca kentinden üç saatlik bir yolculuğun ardından YouTuber Zazza, turistler için yasak olduğunu belirttiği La Rinconada bölgesine ulaştı. Şehirleşmenin daha ilkel şartlarda oluşturulduğunu söyleyen YouTuber Zazza, "Burası neredeyse tamamen devasa bir gecekondu mahallesi. Başım dönüyor. 5.000 metrenin üzerindeyiz ve 5.000 metrenin artık insan yaşamı için uygun olmadığını söylüyorlar. Burada 50.000'den fazla insan yaşıyor. İnanılmaz." ifadelerini kullandı.

SUÇLULARIN ORTAK BÖLGESİ

Bakımsız altın madenciliği kasabası, 'madenci kıyafeti giymiş' suçlularla dolu. YouTuber'ın konuştuğu bir polis memuru bölgedeki suç oranının çok yüksek olduğundan söz ederken, "Yayaları soyuyorlar, madenlerde çalışanların kazandıkları eşyaları çalıyorlar, sonra da kaçıp saklanıyorlar. Her türlü suçu işleyebilirler ve onları tespit etmek kolay değildir" dedi. Polis memuru, La Rinconada halkının madencilerden soygun yaparak paralarını alkol ve uyuşturucuya harcadığını açıkladı.

Sosyal medya fenomeni Zaza, şehrin için yürüyüş yaptığı sırada kayaların arasında altın arayan insanlara rastladığını söyleyerek, "Madenlerin kenarlarında kalan, kayaların arasında küçük, küçük altın tortuları arayan, bunları karıştıran insanlar. Gerçekten çok yorucu bir iş, özellikle de bu hava koşullarında. Alkolü kötüye kullanan birçok insan gördüm, sanırım bunun nedeni pek fazla eğlence olmaması ve hayatın çok zor olması" dedi.

TUHAF GELENEK

YouTuber Zaza'nın konuştuğu polis memuru, La Rinconada bölgesinde garip bir şekilde sarhoşken altın bulmanın daha kolay olduğuna yönelik yerel bir gelenek olduğunu söylerken, "Burada bir gelenek var. İçki içiyorlarsa çok içerler. Ne kadar çok içerlerse o kadar çok maden bulurlar" ifadelerini kullandı.