Dünyanın en özgün nikah şekeri fikirleri! Nikaha gelen herkes hayran kalacak...

Yapımı aşırı basit ve görüntüsü bir o kadar şirin... İhtiyacınız olan, ufak bir cam şişe. Ki bunu züccaciye dükkanlarından rahatlıkla bulabilirsiniz. İçine koyacaklarınız tamamen sizin kişisel tercihinize kalmış. Klasik beklentileri karşılamak için, şişeyi renkli şekerlemelerle doldurabilirsiniz. Daha aromatik bir görüntü istiyorsanız, içini baharatla ya da güzel kokulu birkaç çeşit aromalı çayla doldurabilirsiniz. Şişeye kağıt çiçek koymak da bir alternatif olabilir. Cam şişenin etrafını bir kurdeleyle bağlayıp şık bir etiket de eklerseniz bu iş tamam!

Mükemmel bir gelinliğiniz, oldukça şık görünen bir çiçeğiniz, hatta hayallerinizdeki gibi bir düğün mekanınız var. Pastayı seçtiniz. İlk dans şarkısının bile ne olacağına karar verdiniz. Ancak düğününüzün bir şeye daha ihtiyacı var. Nikah şekeri ! Nikah şekeri deyip geçmeyin... Binlerce ürün arasından birini beğenip seçmek çok önemlidir. Aileniz, akrabalarınız, arkadaşlarınız hayatınızın en büyük günlerinden birini kutlamak için uzaklardan yanınıza geldiler. Onlara olan sevginizi ve teşekkürünüzü kelimelere dökmek imkansız da olsa, en azından yaratıcı bir düğün adetiyle minnettarlığınızın bir kısmını gösterebilirsiniz. Zor bir iş olduğunu söylemiştik. Biz de size kolaylık sağlasın diye yazımızda size ilham olacak birkaç tane nikah şekeri fikri verdik.

FİDAN NİKAH ŞEKERİ

Doğayı seven ve bu konuda duyarlı bir çiftseniz bu fikir hoşunuza gidebilir. Küçük bir keseye ihtiyacınız var. Fidanın çeşidi tamamen sizin tercihinize kalmış. Bu sayede hem aşkınızla küçük bir orman oluşturmuş olacaksınız hem de misafirlerin sevgiyle büyütebileceği bu fidanlar uzun süre konuşulmuş olacak.

CD NİKAH ŞEKERİ

Müziği seviyorsanız bu fikir çok hoşuna gidecek! Yapmanız gereken basit. Güzel bir çalma listesi hazırlayın ve CD'lere yükleyin. Bir teşekkür notu, adlarınız, düğün tarihiniz ve eklediğiniz şarkıları bir etikete yazın ve süsleyin. Son olarak CD ambalajını kaplayın.

İŞLEMELİ MENDİLLER

Halay sırasında misafirlerinizi ellerine tutuşturabileceğiniz bir mendil... İşleme olarak eşinizin ve sizin baş harflerinizi kullanabilirsiniz.

YASTIK NİKAH ŞEKERİ

Sevdiklerinize evlerinizde sizi hatırlayacakları ve bu güzel günü anacakları bir yastık hediye edebilirsiniz. Ev dekorasyonlarında severek kullanabilecekleri şık yastıklarda isimleriniz yerine düğün tarihi işlemesi daha hoş olacaktır.

MUM VE SABUN NİKAH ŞEKERİ

Antika kahve fincanlarının içini sabun ya da mumla doldurmak çok hoş ve şık bir fikir olabilir.

