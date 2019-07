Dünyanın en pis otelleri! Tatile çıkmadan bakmakta fayda var

''Odalar rezalet, ayrıca yataktaki şiltenin altında bir cam vardı ve popoma saplandı. Ever, resmen yatakta yatarken bir cam parçası sol kalçama girdi ve kanamayı durduramadık; ardından polisi ve ambulansı aramak zorunda kaldık.''

WHİTELEAF HOTEL, LONDRA, İNGİLTERE

Burası Londra'nın merkezinde bulunan ve ünlü Londra restoranlarının ve alışveriş merkezlerinin bazılarının bulunduğu klasik turist sınıfı otellerden bir tanesi. Konaklama için internetten araştırdığınızda gayet cazip gibi görünebilir.

Ancak kaldığımız ertesi günü partnerim yüzünün her yerinde kurdeşen gibi kırmızı küçük noktalar olduğunu fark etti ve sürekli kaşınıyordu. Bir şeyler hissettiğini söyleyerek ayağa kalktı ve daha iyi görebilmek için camın önüne gitti. Parmağının ucunda beyaz bir kurtçuk vardı, canlı!

BALMORAL HOUSE, AVUSTRALYA, BRİSBANE

Otelin size vadettiği tek şey Bribane'in en büyük hastanesine 750 metre yakınlıkta olması ve aslında bu gayet güzel bir konum; çünkü Avustralya'da her şeyin sizi öldürmeye çalıştığı gerçeğiyle her an yüz yüze kalabilirsiniz... Ancak eski bir konuk, odalarındaki tuvalette bulunan klozetin 2 gün boyunca ağzına kadar kusmukla dolu kaldığını ve kimsenin temizlemeye gelmediğini yazmış.

QUEST/MİDTOWN INN MOTEL, SPRİNGFİELD, ILLİNOİS, ABD