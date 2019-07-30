Dünyanın en pis otelleri! Tatile çıkmadan bakmakta fayda var

Yaz geldi artık herkes tatile gidecek zaman kolluyor; bütün yıl çalışıp çabaladığımız için tatil yapacak güzel ve rahat yerler tercih etmeye çalışıyoruz. Ancak internette puanlanan bu oteller, dünyanın en kötüleri. Görünce midenizin bulanacağı, konuklarına illallah dedirtmiş bu otellerde kalmayı düşünmek bile kabusunuz olabilir! TOWN HOUSE MOTEL TUPELO, ABD İnternetten rezervasyon yapmayı düşünürken konumu itibariyle birçok yere yakın olan bu otel ilginizi çekebilirdi. Çünkü şehir merkezine, Elvis Presley'nin doğduğu eve, Tupelo Otomobil Müzesi'ne ve alışveriş merkezi gibi yerlere çok yakın. Ancak bir rezervasyon sitesinde kullanıcının biri şu şekilde yorum yapmış: "Kapımızın önünde kan birikintisi vardı!" BOULEVARD HOTEL OCEAN DRİVE, MİAMİ, ABD Neon ışıkları hepimiz severiz, özellikle geceleri gerçekten göz alıcı görünüyor bu otelin dışı. Bir de tam karşısında Miami'deki ünlü Lummus Park ve sahil bulunuyorsa. Ancak eski konuklardan biri şöyle bir yorum bırakmış: ''Odalar rezalet, ayrıca yataktaki şiltenin altında bir cam vardı ve popoma saplandı. Ever, resmen yatakta yatarken bir cam parçası sol kalçama girdi ve kanamayı durduramadık; ardından polisi ve ambulansı aramak zorunda kaldık.''

WHİTELEAF HOTEL, LONDRA, İNGİLTERE Burası Londra'nın merkezinde bulunan ve ünlü Londra restoranlarının ve alışveriş merkezlerinin bazılarının bulunduğu klasik turist sınıfı otellerden bir tanesi. Konaklama için internetten araştırdığınızda gayet cazip gibi görünebilir. Ancak kaldığımız ertesi günü partnerim yüzünün her yerinde kurdeşen gibi kırmızı küçük noktalar olduğunu fark etti ve sürekli kaşınıyordu. Bir şeyler hissettiğini söyleyerek ayağa kalktı ve daha iyi görebilmek için camın önüne gitti. Parmağının ucunda beyaz bir kurtçuk vardı, canlı! BALMORAL HOUSE, AVUSTRALYA, BRİSBANE Otelin size vadettiği tek şey Bribane'in en büyük hastanesine 750 metre yakınlıkta olması ve aslında bu gayet güzel bir konum; çünkü Avustralya'da her şeyin sizi öldürmeye çalıştığı gerçeğiyle her an yüz yüze kalabilirsiniz... Ancak eski bir konuk, odalarındaki tuvalette bulunan klozetin 2 gün boyunca ağzına kadar kusmukla dolu kaldığını ve kimsenin temizlemeye gelmediğini yazmış. QUEST/MİDTOWN INN MOTEL, SPRİNGFİELD, ILLİNOİS, ABD

İnternette arattığınızda karşınıza ''en kötü otel'' olarak çıkacak Midtown Inn, dışarıdan bakıldığında aslında konum olarak şahane: Abraham Lincoln'ün evine, Lincoln'un mezarına, şehir merkezine, Springfield Prairie Capital Kongre Merkezi'ne ve Abraham Lincoln Başkanlık Kütüphanesi'ne ve diğer bazı tarihi mekanlara 10 dakikadan daha az bir mesafede yer alıyor. İnsanların da buraya rezervasyon yapmasının sebebi buydu. Fakat odalar hiç de iç açıcı değildi. "Çarşaflar arasında esrar sapları vardı ve çarşaflar gelmeden hemen önce bir seks işçisi tarafından kullanılmış gibi görünüyordu. Ayrıca şifonyer çekmecesinde de kullanılmış bir tampon buldum". HOTEL NAMASKAR, YENİ DELHİ, HİNDİSTAN 5 üzerinden 2,5 puana sahip otel için iyi yorumlarda bulunabilirdik; mesela bina dışarıdan temiz, modern ve parlak görünüyor. Odaların çoğunu pembeye boyamışlar, gibi... Ama sadece bu kadar! Burada daha önce kalmış eski bir konuk, ''otele ulaşmak için dar bir yoldan geçilmek zorunda olduğunu ve sokakta duvarlara işeyen adamlar olduğunu'' yazmış. Gerçek bir Hindistan deneyimi!

PLAZA HOTEL & CASİNO, LAS VEGAS, NEVADA Las Vegas Nevada birçok insanın gidip görmek istediği bir yer. Birçok filmde seyrettiğimiz şehrin göbeğindeki otel aslında gayet güzel görünüyor ama konaklayanların söylediğine göre odada ne yaparsanız yapın gitmeyen çok pis bir koku varmış. Nispeten uygun fiyatlı olan otelde, mükemmel bir klima ve güzel bir oda tasarımı olmasına rağmen, duvarlar öylesine ince ki yan tarafta tartışan ya da horlayan bir adamı duyabiliyormuşsunuz. Çıldırma sebebi. HOTEL CARTER, NEW YORK CİTY, ABD Hotel Carter, Amerika'nın en pis oteli olmasıyla meşhur. Mesele sadece kötü kokular değil, aynı zamanda tesisat ve hizmetleriyle ilgili de birçok sorun var. Konaklayan kişiler otel personelinin çok saygısız ve kaba olduğunu; odaları çöp götürdüğünü, banyonun sadece pis olmakla kalmadığını ve şampuanlarla sabunların kullanılmış olduğunu söylüyorlar. Güvenliğinin de şüpheli olduğu söylenenler arasında. Daha fazla şey öğrenmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. GOLDKİST BEACH RESORT, SİNGAPUR