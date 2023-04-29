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'Dünyanın en seksi kadını' unvanını kaybetmişti! Derin göğüs dekolteli ve mini etekli pozuna beğeni yağdı

29.04.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl, Maxim dergisinin seçtiği 'Dünyanın en seksi kadını' listesinde birinci sıraya oturan Paige Spiranac unvanını Ashley Graham'a kaptırmıştı. 30 yaşındaki golf fenomeni ikinci sıraya gerilediği listenin sonrasında derin göğüs dekolteli bir pozunu paylaşarak adeta sıralamaya meydan okudu.

'Dünyanın en seksi kadını' unvanını kaybetmişti! Derin göğüs dekolteli ve mini etekli pozuna beğeni yağdı

Profesyonel golf kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştirdikten sonra dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Paige Spiranac geçtiğimiz yıl ‘Yaşayan En Seksi Kadın’ seçilmişti. Bu yılki seçimlerde unvanını kaybetmesine rağmen ikinciliğin hakkını veren Spiranac sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adından bir kez daha söz ettirdi.

DEKOLTELİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

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Profesyonel golf sporculuğunu bırakan Spiranac hobi olarak golf oynamaya devam ediyor. Fenomen isim son olarak bir golf sahasındaki elindeki topla çekilen derin dekolteli ve mini etekli golf kıyafetiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Paige Spiranac

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