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“Dünyanın en seksi voleybolcusu” deniliyor! Kayla Simmons göğüslerine küçük gelen bikinisiyle alev alev yaktı...

15.06.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Dünyanın en seksi voleybolcusu” olarak anılan Kayla Simmons sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla yine hayranlarının kalbini kazanmayı başardı. Pembe bikinisiyle deniz keyfi yaptığı anları paylaştı. Simmons’un paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı.

“Dünyanın en seksi voleybolcusu” deniliyor! Kayla Simmons göğüslerine küçük gelen bikinisiyle alev alev yaktı...

Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynayan Kayla Simmons, profesyonel spor kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştirerek daha fazla ön plana çıktı. Sportif başarılarının yanında güzelliğiyle mest eden 27 yaşındaki fenomen isim son olarak hayranlarıyla pembe bikinisiyle denizden çekildiği pozlarını paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not aldı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

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Sosyal medya kullanıcılarının beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde Simmons pembe bikini takımıyla gün batımında denizin keyfini çıkarttığı anlarda çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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Bikini üstünün kabı göğüslerine küçük gelen fenomen isim cesur paylaşımına ise, “Hızlı dalış” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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sosyal medya Amerika fenomen Kayla Simmons

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