“Dünyanın en seksi voleybolcusu” deniliyor! Kayla Simmons göğüslerine küçük gelen bikinisiyle alev alev yaktı...

Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynayan Kayla Simmons, profesyonel spor kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştirerek daha fazla ön plana çıktı. Sportif başarılarının yanında güzelliğiyle mest eden 27 yaşındaki fenomen isim son olarak hayranlarıyla pembe bikinisiyle denizden çekildiği pozlarını paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not aldı.
Sosyal medya kullanıcılarının beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde Simmons pembe bikini takımıyla gün batımında denizin keyfini çıkarttığı anlarda çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Bikini üstünün kabı göğüslerine küçük gelen fenomen isim cesur paylaşımına ise, “Hızlı dalış” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.