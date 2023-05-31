“Dünyanın en seksi voleybolcusu” olarak tanınıyor! Kayla Simmons 1 milyon takipçisini yarı çıplak pozuyla kutladı

Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynayan Kayla Simmons, profesyonel spor kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştirerek modelliğe adım atmıştı. Sportif başarılarının yanı sıra güzelliğiyle mest eden fenomen isim kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. 27 yaşındaki fenomen isim aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar sayesinde kullanıcılar arasında “Dünyanın en seksi voleybolcusu” olarak anılıyor.

1 MİLYONLUK KUTLAMA

Voleybol kariyerini bitirdikten sonra sosyal medyada daha aktif hale gelen Kayla Simmons, Instagram hesabının 1 milyon takipçiye ulaşmasını son derece cesur bir pozla kutladı. Fenomen isim bikini üstünü çıkartarak şezlonga uzandığı bir pozunu paylaştı.