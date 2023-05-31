Dünyaca ünlü yıldız Adriana Chechik’in tatil için adresi Türkiye oldu! Bodrum pozu sosyal medyayı salladı

Yetişkin film yıldızı olarak dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Adriana Chechik tatil için soluğu Türkiye’de aldı. Türkiye’nin en popüler tatil lokasyonlarından biri olan Bodrum’u seçen Chechik 4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikaye bölümünden önce Alinazik ve lahmacun yediği ardından ise Türk kahvesi, çay ve rakı içtiği anları paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN ANBEAN GÖSTERDİ

Bodrum’da ilk olarak beyaz derin göğüs dekolteli beyaz bir bluz ve pantolon giyerek pembe begonvillerin önünde çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma konum bilgisi eklemeyi ihmal etmeyen Chechik ardından ise Türkiye’nin diğer lezzetlerini tattığı paylaşımıyla sosyal medyada hayranlarının karşısına çıktı.

Deniz kenarında rakı içtiği anları paylaşan Chechik “Şerefe” dedikten sonra yudum yudum kadehini içtiği anları da hayranlarına gösterdi.

Fenomen isim son olarak Türk kahvesi ve çayın bulunduğu bir masanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.