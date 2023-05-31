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Dünyaca ünlü yıldız Adriana Chechik’in tatil için adresi Türkiye oldu! Bodrum pozu sosyal medyayı salladı

31.05.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 4 milyonu aşkın takipçisi bulunan dünyaca ünlü yıldız Adriana Chechik tatil için Türkiye’yi seçti. Bodrum’da tatil yapan Chechik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türkiye’nin tadını çıkarttı. Türkiye’nin geleneksel yiyecek ve içeceklerinin tadına Chechik’in paylaşımları kısa sürede gündem yarattı.

Dünyaca ünlü yıldız Adriana Chechik’in tatil için adresi Türkiye oldu! Bodrum pozu sosyal medyayı salladı

Yetişkin film yıldızı olarak dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Adriana Chechik tatil için soluğu Türkiye’de aldı. Türkiye’nin en popüler tatil lokasyonlarından biri olan Bodrum’u seçen Chechik 4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikaye bölümünden önce Alinazik ve lahmacun yediği ardından ise Türk kahvesi, çay ve rakı içtiği anları paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN ANBEAN GÖSTERDİ

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Bodrum’da ilk olarak beyaz derin göğüs dekolteli beyaz bir bluz ve pantolon giyerek pembe begonvillerin önünde çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma konum bilgisi eklemeyi ihmal etmeyen Chechik ardından ise Türkiye’nin diğer lezzetlerini tattığı paylaşımıyla sosyal medyada hayranlarının karşısına çıktı.

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Deniz kenarında rakı içtiği anları paylaşan Chechik “Şerefe” dedikten sonra yudum yudum kadehini içtiği anları da hayranlarına gösterdi.

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Fenomen isim son olarak Türk kahvesi ve çayın bulunduğu bir masanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

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