HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyanın gözü kulağı oradan gelecek haberde! Kayıp denizaltında sadece 24 saatlik oksijen kaldı: Arama gemisinden ilk fotoğraf geldi!

Dünyanın gözü kulağı oradan gelecek haberde! Kayıp denizaltında sadece 24 saatlik oksijen kaldı: Arama gemisinden ilk fotoğraf geldi!

21.06.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar günü beş yolcusuyla, Titanik gemisine dalış yapan bir denizaltının iletişimi kesildi. Denizaltıda 24 saatlik oksijenin kaldığının belirtilmesinin ardından zamana karşı yarış başladı. Bu sabah gelen yeni habere göre denizin altından bir ses duyuldu ve ekipler o bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kurtarma gemisi 'Deep Energy'den ilk fotoğraf geldi! İşte haber tüm detayları...

Dünyanın gözü kulağı oradan gelecek haberde! Kayıp denizaltında sadece 24 saatlik oksijen kaldı: Arama gemisinden ilk fotoğraf geldi!

Dalıştan iki saat sonra iletişimi kesilen denizaltıyı arama çalışmaları tam gaz devam ediyor. Denizaltında sadece 24 saat yetecek bir oksijen miktarı kaldığı edinilen bilgiler arasında.

ocean

ABD Sahil Güvenliği tarafından paylaşılan görüntülerde, ABD kıyılarından yaklaşık 900 mil açıktaki kurtarma ekibi denizin altından gelen sesin kayıp denizaltından mı geldiğini tespit etmeye çalışıyor.

GELEN SES BİR UMUT IŞIĞI...

Denizin altından gelen ses kurtarma ekibi açısından bir 'umut ışığı' olarak ifade ediliyor.

Dün yaptığı açıklamada, "Sahadan elde edilen verilere dayanarak, umut için bir neden olduğuna çok daha fazla güveniyoruz, bölgede olası yaşam belirtilerinin tespit edildiğini anlıyoruz" dendi.

ao

SEKİZ GEMİ DAHA NEFESSİZ ÇALIŞIYOR!

Deep Energy'ye ek olarak, Cape Cod'un 900 mil doğusunda ve Newfoundland'ın yaklaşık 400 mil güneydoğusundaki bölgeye giden sekiz gemi daha var.

Aramaya çok sayıda C-130 uçağı ve Boeing Poseidon P-8'ler de dahil edildi.

Kayıp denizaltının bulunabilmesi için tek umut ışığı olan denizin altından gelen ses. Fakat ABD Sahil Güvenlik bunun kayıp mürettebat olmayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kentte hortum felaketi! Ne varsa yıkıp geçti...O kentte hortum felaketi! Ne varsa yıkıp geçti...
37 ilde TikTok operasyonu! Fenomenlerle birlikte para aklamışlar...37 ilde TikTok operasyonu! Fenomenlerle birlikte para aklamışlar...
Abdüllatif Şener: 'Kafa bulmak için söyledim'Abdüllatif Şener: 'Kafa bulmak için söyledim'
Anahtar Kelimeler:
abd titanik

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Bakan açıkladı: "Sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek"

Bakan açıkladı: "Sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek"

Dünyanın gözü orada! Kayıp denizaltıyla ilgili yeni gelişme...

Dünyanın gözü orada! Kayıp denizaltıyla ilgili yeni gelişme...

İzmir’deki katliamda flaş gelişme! O cani tutuklandı!

İzmir’deki katliamda flaş gelişme! O cani tutuklandı!

Alkol masasında "anlık olarak" bulunmuş! Görüntüler infial yaratmıştı

Alkol masasında "anlık olarak" bulunmuş! Görüntüler infial yaratmıştı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kapağı açınca şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde...

Kapağı açınca şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde...

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Vantilatörden bir anda çıkıp üzerine düştü

Vantilatörden bir anda çıkıp üzerine düştü

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.