Dünyanın gözü kulağı oradan gelecek haberde! Kayıp denizaltında sadece 24 saatlik oksijen kaldı: Arama gemisinden ilk fotoğraf geldi!

Dalıştan iki saat sonra iletişimi kesilen denizaltıyı arama çalışmaları tam gaz devam ediyor. Denizaltında sadece 24 saat yetecek bir oksijen miktarı kaldığı edinilen bilgiler arasında.

ABD Sahil Güvenliği tarafından paylaşılan görüntülerde, ABD kıyılarından yaklaşık 900 mil açıktaki kurtarma ekibi denizin altından gelen sesin kayıp denizaltından mı geldiğini tespit etmeye çalışıyor.

GELEN SES BİR UMUT IŞIĞI...

Denizin altından gelen ses kurtarma ekibi açısından bir 'umut ışığı' olarak ifade ediliyor.

Dün yaptığı açıklamada, "Sahadan elde edilen verilere dayanarak, umut için bir neden olduğuna çok daha fazla güveniyoruz, bölgede olası yaşam belirtilerinin tespit edildiğini anlıyoruz" dendi.

SEKİZ GEMİ DAHA NEFESSİZ ÇALIŞIYOR!

Deep Energy'ye ek olarak, Cape Cod'un 900 mil doğusunda ve Newfoundland'ın yaklaşık 400 mil güneydoğusundaki bölgeye giden sekiz gemi daha var.

Aramaya çok sayıda C-130 uçağı ve Boeing Poseidon P-8'ler de dahil edildi.

Kayıp denizaltının bulunabilmesi için tek umut ışığı olan denizin altından gelen ses. Fakat ABD Sahil Güvenlik bunun kayıp mürettebat olmayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.



