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    4. Dünyanın konuştuğu Gisele Pelicot skandalda Türk detayı! Kocası uyuşturarak 10 yıl boyunca 72 erkeğe tecavüz ettirmişti... Tecavüzcüler ifşa edildi: O listede bir de Türk var..

    Dünyanın konuştuğu Gisele Pelicot skandalda Türk detayı! Kocası uyuşturarak 10 yıl boyunca 72 erkeğe tecavüz ettirmişti... Tecavüzcüler ifşa edildi: O listede bir de Türk var..

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.09.2024 11:47
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    Fransa'nın Avignon kenti yakınlarındaki Mazan bölgesinde yaşayan Gisele ve Dominique Pelicot çifti tüm dünyanın konuştuğu bir skandalın tam göbeğinde. Gisele, eşinin 10 yılı aşkın süre boyunca kendisini uyuşturarak 72'den fazla erkek tarafından tecavüz etmesine izin verdiğini söyleyerek dava açtı. 51 tecavüzcünün ismi listeyle ifşa edilirken listede "Hüsamettin D." adında bir Türk'ün olduğu da iddia edildi.

    Dünyanın konuştuğu Gisele Pelicot skandalda Türk detayı! Kocası uyuşturarak 10 yıl boyunca 72 erkeğe tecavüz ettirmişti... Tecavüzcüler ifşa edildi: O listede bir de Türk var..

    MYNET|DIŞ HABERLER Dominique Pelicot isimli bir adam karısına cinsel istismarda bulunması için onlarca adamla anlaşarak eşi Gisele'i uyuşturdu. Kocasının telefonunda bulunan kanıtlara göre Gisele Pelicot 72 yaşında ve neredeyse on yıl boyunca 72'den fazla erkek tarafından tecavüze uğradı. Gisele'in adalet arayışı devam ederken halka açık bir duruşma gerçekleştirildi ve tecavüzcülerin 51 tanesinin ismi açıklandı.

    2024-09-11T072237Z_1314039029_RC27Y9ASZNOO_RTRMADP_3_FRANCE-JUSTICE

    20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR

    2024-09-11T071836Z_5549723_RC27Y9AH9YCY_RTRMADP_3_FRANCE-JUSTICE

    Dominique Pelicot'un el konulan telefonundaki videolarda yaşları 26 ila 74 arasında değişen 72 kadar cinsel suçlu tespit etmiş olsa da , bunlardan yalnızca 51'i tespit edilip mahkemeye çıkarıldı. Fransız France 24 gazetesine göre bu adamlar, Dominique Pélicot ile birlikte 20 yıla kadar hapis cezası gerektirebilecek ağırlaştırılmış tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya.

    Eylül 2024 itibarıyla kimliği belirlenen 51 Gisele cinsel suçlunun listesi

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