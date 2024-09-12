Dünyanın konuştuğu Gisele Pelicot skandalda Türk detayı! Kocası uyuşturarak 10 yıl boyunca 72 erkeğe tecavüz ettirmişti... Tecavüzcüler ifşa edildi: O listede bir de Türk var..

MYNET|DIŞ HABERLER Dominique Pelicot isimli bir adam karısına cinsel istismarda bulunması için onlarca adamla anlaşarak eşi Gisele'i uyuşturdu. Kocasının telefonunda bulunan kanıtlara göre Gisele Pelicot 72 yaşında ve neredeyse on yıl boyunca 72'den fazla erkek tarafından tecavüze uğradı. Gisele'in adalet arayışı devam ederken halka açık bir duruşma gerçekleştirildi ve tecavüzcülerin 51 tanesinin ismi açıklandı.

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Dominique Pelicot'un el konulan telefonundaki videolarda yaşları 26 ila 74 arasında değişen 72 kadar cinsel suçlu tespit etmiş olsa da , bunlardan yalnızca 51'i tespit edilip mahkemeye çıkarıldı. Fransız France 24 gazetesine göre bu adamlar, Dominique Pélicot ile birlikte 20 yıla kadar hapis cezası gerektirebilecek ağırlaştırılmış tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya.

Eylül 2024 itibarıyla kimliği belirlenen 51 Gisele cinsel suçlunun listesi