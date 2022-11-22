Dünyanın konuştuğu uçak kazasından sağ salim kurtuldular! Uçaktan çıkar çıkmaz selfie çekildiler... Tepki yağdı

Bir çift , uçak alevler içinde kalırken pistte iki itfaiyeciyi trajik bir şekilde öldüren korkunç bir uçak kazasının önünde selfie için poz verdi. Hayatta kalan çift, ölümcül çarpışmadan uzaklaştıktan sonra yanmayı geciktirici köpük gibi görünen beyaz lekelerle kaplı halde selfie çekildi. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Kazanın sonrasında yolcu uçağından çıkartılan Enrique Varsi-Rospigliosi, Twitter'da "Hayat sana ikinci bir şans verdiğinde Latam" ifadelerini kullanarak bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Fotoğrafın popüler hale gelmesinden sonra sosyal medya kullanıcıları çifti ölümle saygısızlık yapmakla suçladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı paylaşıma, “2 kişinin öldüğü bir kazada selfie çekiliyorlar. Bu kabul edilemez bir şey” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bence kaba davrandılar. Belki de ne olduğunun farkında değiller” yorumunu yaptı.

BAŞ SAĞLIĞI DİLEMİŞTİ

Cuma günü, Latam Havayolları firmasına ait yolcu uçağı, başkent Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra yolun kenarındaki itfaiye aracına çarptı. Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazada hayatını kaybeden cesur itfaiyeciler Ángel Torres ve Nicolás Santa Gadea'nın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aklım ve dualarım onlarla. Yaralıların iyileşmesi için dua ediyorum” notunu eklemişti.