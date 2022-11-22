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Dünyanın konuştuğu uçak kazasından sağ salim kurtuldular! Uçaktan çıkar çıkmaz selfie çekildiler... Tepki yağdı

22.11.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na iniş gerçekleştiren Latam Havayolları firmasına ait yolcu uçağı, pistteki itfaiye aracına çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle itfaiye aracında bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Motoru alev alan pistte kaymaya başlayan uçakta büyük hasar oluşurken kazadan sağ salim kurtulan bir çiftin selfiesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Dünyanın konuştuğu uçak kazasından sağ salim kurtuldular! Uçaktan çıkar çıkmaz selfie çekildiler... Tepki yağdı

Bir çift , uçak alevler içinde kalırken pistte iki itfaiyeciyi trajik bir şekilde öldüren korkunç bir uçak kazasının önünde selfie için poz verdi. Hayatta kalan çift, ölümcül çarpışmadan uzaklaştıktan sonra yanmayı geciktirici köpük gibi görünen beyaz lekelerle kaplı halde selfie çekildi. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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Kazanın sonrasında yolcu uçağından çıkartılan Enrique Varsi-Rospigliosi, Twitter'da "Hayat sana ikinci bir şans verdiğinde Latam" ifadelerini kullanarak bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Fotoğrafın popüler hale gelmesinden sonra sosyal medya kullanıcıları çifti ölümle saygısızlık yapmakla suçladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı paylaşıma, “2 kişinin öldüğü bir kazada selfie çekiliyorlar. Bu kabul edilemez bir şey” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bence kaba davrandılar. Belki de ne olduğunun farkında değiller” yorumunu yaptı.

BAŞ SAĞLIĞI DİLEMİŞTİ

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Cuma günü, Latam Havayolları firmasına ait yolcu uçağı, başkent Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra yolun kenarındaki itfaiye aracına çarptı. Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazada hayatını kaybeden cesur itfaiyeciler Ángel Torres ve Nicolás Santa Gadea'nın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aklım ve dualarım onlarla. Yaralıların iyileşmesi için dua ediyorum” notunu eklemişti.

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Peru selfie

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