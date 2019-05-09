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Dünyanın merakla beklediği bebeğin ismi belli oldu

BBC BBC
09.05.2019 08:58 | Son Güncelleme

İngiltere'de, Prens Harry-Meghan Markle çifti 2 gün önce doğan erkek bebeklerinin adını kamuoyuna açıkladı. İngiltere Kraliyet Ailesi'nin son üyesinin adı Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Dünyanın merakla beklediği bebeğin ismi belli oldu

Bebeğin adı, çiftin Instagram hesabından kamuoyuna duyuruldu.

Çiftin paylaştığı fotoğrafta, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth de görülüyor.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ın 8. torun çocuğu.

'HAYAL GİBİ'

Prens Harry-Meghan Markle çifti bugün daha önce de erkek bebeklerini ilk kez göstermişlerdi.

Meghan Markle, beyaz kundağa sarılı oğlu için "Çok tatlı bir mizacı var, çok sakin. Hayal gibi" dedi.

Prens Harry ise gülerek "Bu huyunu kimden aldı bilemiyorum" dedi.

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle yaklaşık 1 yıl önce evlenmişti.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin yeni üyesi, babasının hemen arkasında tahtın yedinci varisi.

PRENS OLUP OLMAYACAĞINA KRALİÇE KARAR VERECEK

Prens Harry ve Meghan Markle, iki günlük bebeklerini kameraların önüne ilk kez getirirken, anne ve baba olma deneyimlerini de gazetecilere anlattı.

Markle, "Sihir gibi, harika. Dünyadaki en iyi erkeklere sahibim ve gerçekten mutluyum. Ebeveyn olmak harika" dedi.

Bebeğin kime daha çok benzediği sorulan Prens Harry ise, "Herkes bebeklerin ilk iki haftada çok değiştiklerini söylüyor. Biz de önümüzdeki ay boyunca bu değişimin nasıl olacağını izleyeceğiz. Her gün görünüşü değişiyor, kim bilir?" diye konuştu.

2 günlük bebeğin prens olup olmayacağına Kraliçe karar verecek.

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kraliyet ingiltere Meghan Markle Prens Harry archie bebek

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