Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Dünyanın yarısı ondan nefret ediyor! Amber Heard: 'Kötü kadın karakterleri canlandırmakta iyiyim'

Dünyanın yarısı ondan nefret ediyor! Amber Heard: 'Kötü kadın karakterleri canlandırmakta iyiyim'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 07.01.2021 07:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dünyanın yarısı ondan nefret ediyor! Amber Heard: 'Kötü kadın karakterleri canlandırmakta iyiyim'

Johnny Depp ile olan olaylı boşanması sonrasında aktörün hayranları tarafından kötü kadın ilan edilen Amber Heard, 'kötü kadın karakterleri canlandırmakta iyiyim' dedi. Johnny Depp'in hayranları Amber Heard'ün Aquaman 2 kadrosundan atılması için imza kampanyası başlatmıştı.

Aquaman filminin yıldızı Amber Heard, verdiği yeni bir röportajda kötü kadın karakterleri canlandırmakta iyi olduğunu söyledi. Son aylara eski eşi Johnny Depp ile yaşadıkları damga vurmuş olsa da Amber Heard, yaşananlardan çok etkilenmemiş gibi.

Amber Heard'ün eski eşi Johnny Depp The Sun gazetesine kendisini "eşini döven biri" diye niteleyen haberin ardından dava açmıştı ve söz konusu davada Amber Heard, Depp'in kendisine farklı biçimlerde şiddet uyguladığını söylemişti.

Uzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de... Hızlı ve Öfkeli 9’da sürprizler bitmiyorUzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de... Hızlı ve Öfkeli 9’da sürprizler bitmiyor

AMBER HEARD’E KARŞI İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Johnny Depp, davayı kaybetmesinin ardından Fantastik Canavarlar (Fantastic Beasts) serisinin son filminden ayrılmaya zorlanmıştı. Aktörün seriden ayrılmasının ardından, Heard'ün Depp'i itibarsızlaştırmaya çalıştığını düşünen hayranlar Heard'ün Aquaman 2'de yer almaması için imza kampanyası başlatmıştı.

650x344-amber-heardden-johnny-deppe-yeni-suclama-1599196816619

We Got This Covered'ın haberine göre CBS'te yayımlanacak Stephen King uyarlaması The Stand'de yer alacak Amber Heard, rolünü nasıl yorumladığını şu ifadelerle açıkladı:

Dizi süresince Nadine'e olabildiğince adil davranmaya ve insanlığını ortaya çıkarmaya çalıştım. Baştan çıkaran biri savunmasız da olabilir değil mi? Baştan çıkarma ve kırılganlık birbirini dışlayan şeyler değil. Bence Nadine kendisine belirli bir şekilde davranan dünyada hayatta kalabilmek için gereken araçları kullanıyor.

Ne La Casa de Papel ne de Stranger Things! Şampiyon The WitcherBanyo sahnesi damga vurmuştu! İzlenme rekoru kırdı

Oyuncu ayrıca Depp'i itibarsızlaştırmak istediği yönündeki iddialara atıfta bulunarak, şaka yaptığını ima eden biçimde gülerek şunları söyledi:

Gerçekten iyi olduğumun görüldüğü şey izleyicileri kötü bir kadın karakter olduğuma inandırmak!

Avengers: Endgame tek başına 2020 gişesinden daha fazla para kazandıAvengers: Endgame tek başına 2020 gişesinden daha fazla para kazandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
Jason Statham’in etrafında toplanıyorlarJason Statham’in etrafında toplanıyorlar
Charlize Theron’un tahtını almıştı!Charlize Theron’un tahtını almıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Resimdeki farklı harfi 10 saniyede bulabilir misiniz?

Resimdeki farklı harfi 10 saniyede bulabilir misiniz?

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Hepsi birbirinden güzel 10 köyümüz

Hepsi birbirinden güzel 10 köyümüz

İlginizi Çekebilir

Lüks evlerini sergilediler! Zengin fenomenlerin hayatı şaşırttı

Lüks evlerini sergilediler! Zengin fenomenlerin hayatı şaşırttı

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

Bin esirin elleriyle kazdığı tünel!

Bin esirin elleriyle kazdığı tünel!

+18 filmin önlenemez yükselişi! Şimdi de...

+18 filmin önlenemez yükselişi! Şimdi de...

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Diğer Haberler

Kuralları çiğnedi, ölüme gönderildi! Outside the Wire’dan nefes kesen fragman

Kuralları çiğnedi, ölüme gönderildi! Nefes kesen görüntüler

Bu filmleri kaçırmış olma ihtimaliniz çok yüksek

Bu görüntüleri çok az kişi gördü

Indiana Jones 5 filmi için masaya oturdu

Indiana Jones 5 filmi için masaya oturdu

Jason Statham’lı Five Eyes filminde toplanıyorlar

Jason Statham’in etrafında toplanıyorlar

After We Collided’ı izleyen isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Karantinada aksiyon bu kadar olur! Locked Down'dan ilk fragman geldi

Maskeyi takıp soyguna çıktı! Karantinada aksiyon bu kadar olur!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.