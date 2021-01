Dünyanın yarısı ondan nefret ediyor! Amber Heard: 'Kötü kadın karakterleri canlandırmakta iyiyim'

Aquaman filminin yıldızı Amber Heard, verdiği yeni bir röportajda kötü kadın karakterleri canlandırmakta iyi olduğunu söyledi. Son aylara eski eşi Johnny Depp ile yaşadıkları damga vurmuş olsa da Amber Heard, yaşananlardan çok etkilenmemiş gibi.

Amber Heard'ün eski eşi Johnny Depp The Sun gazetesine kendisini "eşini döven biri" diye niteleyen haberin ardından dava açmıştı ve söz konusu davada Amber Heard, Depp'in kendisine farklı biçimlerde şiddet uyguladığını söylemişti.

AMBER HEARD’E KARŞI İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Johnny Depp, davayı kaybetmesinin ardından Fantastik Canavarlar (Fantastic Beasts) serisinin son filminden ayrılmaya zorlanmıştı. Aktörün seriden ayrılmasının ardından, Heard'ün Depp'i itibarsızlaştırmaya çalıştığını düşünen hayranlar Heard'ün Aquaman 2'de yer almaması için imza kampanyası başlatmıştı.

We Got This Covered'ın haberine göre CBS'te yayımlanacak Stephen King uyarlaması The Stand'de yer alacak Amber Heard, rolünü nasıl yorumladığını şu ifadelerle açıkladı:

Dizi süresince Nadine'e olabildiğince adil davranmaya ve insanlığını ortaya çıkarmaya çalıştım. Baştan çıkaran biri savunmasız da olabilir değil mi? Baştan çıkarma ve kırılganlık birbirini dışlayan şeyler değil. Bence Nadine kendisine belirli bir şekilde davranan dünyada hayatta kalabilmek için gereken araçları kullanıyor.

Oyuncu ayrıca Depp'i itibarsızlaştırmak istediği yönündeki iddialara atıfta bulunarak, şaka yaptığını ima eden biçimde gülerek şunları söyledi:

Gerçekten iyi olduğumun görüldüğü şey izleyicileri kötü bir kadın karakter olduğuma inandırmak!