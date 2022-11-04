Dünyanınen zehirli balığı! Görenler ne olduğunu anlayamadı... Dokunanı 30 dakika içinde öldürüyor

Doğa bilimci Daniel Brown sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda dünyanın en zehirli balığnı yakaladığı anları çekti. Korkunç bir ölümden kıl payı kurtulan Brown, balığı Avustralya’nın Kuzey Bölgesi’ndeki Darwin yakınlarındaki Lee Point kıyısında buldu. Stonefish adı verilen türün kendisini kamufle etme konusunda uzman olduğunu belirten Brown kayaların arasında saklanan bir balık keşfetmeyi başardı.

“TÜM KAYALAR ASLINDA KAYA DEĞİLDİR”

Sosyal medyan yaptığı paylaşımda Brown, stonefish türünün kayaların arasına saklanarak kendisini gizlediğini belirterek, “Denizde nereye bastığınıza dikkat edin. Tüm kayalar aslında kaya değildir. Dünyanın en ahtapotu olan mavi halkalı ahtapotu arıyorduk. Bulamadık. Onun yerine dünyanın en zehirli balığını bulduk” dedi.

Stonefish türünün zehirli yarım saat içinde kalbinin çökmesine ve dayanılma ağrılarla birlikte kalp krizine neden oluyor. Queensland Üniversitesi'nde Zehir Evrimi Laboratuvarı'nı yöneten doçent Bryan Fry, Newsweek'e yaptığı açıklamada, “Onlardan uzak durun çünkü en zehirli balıktır. İnsanlar ilk birkaç dakika içinde ağrının neden olduğu şoktan ölebilir. Bundan kurtulursanız, zehir, iğneden 30 dakika sonra kardiyovasküler çöküşe neden olarak öldürebilir. Zehir oldukça karmaşık. Kanın pıhtılaşmasını engeller, kaslara zarar verir, kalbin ritmini etkiler ve felce neden olur” ifadelerini kullandı.



