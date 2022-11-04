Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Dünyanınen zehirli balığı! Görenler ne olduğunu anlayamadı... Dokunanı 30 dakika içinde öldürüyor

Dünyanınen zehirli balığı! Görenler ne olduğunu anlayamadı... Dokunanı 30 dakika içinde öldürüyor

04.11.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa bilimci Daniel Brown, dünyanın en zehirli ahtapotunu aradığı sırada ilginç bir keşfe imza attı. Brown dünyanın en zehirli balığına basmaktan kıl payı kurtulurken insanları bu tür konusunda uyarmayı ihmal etmedi.

Dünyanınen zehirli balığı! Görenler ne olduğunu anlayamadı... Dokunanı 30 dakika içinde öldürüyor

Doğa bilimci Daniel Brown sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda dünyanın en zehirli balığnı yakaladığı anları çekti. Korkunç bir ölümden kıl payı kurtulan Brown, balığı Avustralya’nın Kuzey Bölgesi’ndeki Darwin yakınlarındaki Lee Point kıyısında buldu. Stonefish adı verilen türün kendisini kamufle etme konusunda uzman olduğunu belirten Brown kayaların arasında saklanan bir balık keşfetmeyi başardı.

“TÜM KAYALAR ASLINDA KAYA DEĞİLDİR”

2

Sosyal medyan yaptığı paylaşımda Brown, stonefish türünün kayaların arasına saklanarak kendisini gizlediğini belirterek, “Denizde nereye bastığınıza dikkat edin. Tüm kayalar aslında kaya değildir. Dünyanın en ahtapotu olan mavi halkalı ahtapotu arıyorduk. Bulamadık. Onun yerine dünyanın en zehirli balığını bulduk” dedi.

1

Stonefish türünün zehirli yarım saat içinde kalbinin çökmesine ve dayanılma ağrılarla birlikte kalp krizine neden oluyor. Queensland Üniversitesi'nde Zehir Evrimi Laboratuvarı'nı yöneten doçent Bryan Fry, Newsweek'e yaptığı açıklamada, “Onlardan uzak durun çünkü en zehirli balıktır. İnsanlar ilk birkaç dakika içinde ağrının neden olduğu şoktan ölebilir. Bundan kurtulursanız, zehir, iğneden 30 dakika sonra kardiyovasküler çöküşe neden olarak öldürebilir. Zehir oldukça karmaşık. Kanın pıhtılaşmasını engeller, kaslara zarar verir, kalbin ritmini etkiler ve felce neden olur” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

50 yılı aşkın süredir banyo yapmıyordu! Üzen haber geldi

50 yılı aşkın süredir banyo yapmıyordu! Üzen haber geldi

 Dünyanın en tehlikeli bitkisini yetiştirdi! Dokunanı öldürüyor

Dünyanın en tehlikeli bitkisini yetiştirdi! Dokunanı öldürüyor

 Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

 Balon gibi şişen balık için uzmanlar uyardı! “Patlayabilir”

Balon gibi şişen balık için uzmanlar uyardı! “Patlayabilir”

 Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”

Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölüme bir adım! Kılık değiştiren zehirli balık sonu olacaktıÖlüme bir adım! Kılık değiştiren zehirli balık sonu olacaktı
Vücudunda boş yer yok! Çırılçıplak soyunarak gösterdi Vücudunda boş yer yok! Çırılçıplak soyunarak gösterdi
Sokağın ortasında saldırdı! Cinsel ilişkiye zorlayınca...Sokağın ortasında saldırdı! Cinsel ilişkiye zorlayınca...
Anahtar Kelimeler:
balık Avustralya zehir kaya balığı

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en seçkin seks kulübünde! “O kadar zevk alıyoruz ki...”

Dünyanın en seçkin seks kulübünde! “O kadar zevk alıyoruz ki...”

Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

Seks hayatını canlı canlı yayınlıyor! “Günde 12 orgazm oluyorum”

Seks hayatını canlı canlı yayınlıyor! “Günde 12 orgazm oluyorum”

Seks esnasında çığlık çığlığa kaldı! Ne olduğunu anlayınca...

Seks esnasında çığlık çığlığa kaldı! Ne olduğunu anlayınca...

İlginizi Çekebilir

Bir kaşığı kalp krizi, felç ve böbrek hastalıklarını önler!

Bir kaşığı kalp krizi, felç ve böbrek hastalıklarını önler!

Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile

Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Hayatınız değişecek: Ayağınızın altına biraz sürün...

Hayatınız değişecek: Ayağınızın altına biraz sürün...

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik!

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.