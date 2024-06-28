Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Siyah toz bulutu gibi görünüyor: Gökyüzünde süzülen gizemli cisim sosyal medyada gündem oldu

MYNET|DIŞ HABERLER Venezuela'nın kuzeyindeki Carabobo eyaletine bağlı Valensiya şehrinde gökyüzünde ortaya çıkan siyah bulutlar herkesi heyecanlandırdı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde kullanıcıların dairesel siyah dumanları UFO'ya benzetti. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasından sonra komplo teorileri adeta birbirini takip etti.

Yerel meteorolog Luis Vargas , Venezuelalı yetkililerin şu ana kadar herhangi bir kamuya açıklama yapmadığını söyleyerek, "Bu bir duman girdabı veya endüstriyel bacalar gibi dairesel yapılarda meydana gelen patlamalardan kaynaklanan siyah halkalar olabilir." ifadelerini kullandı.