Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Siyah toz bulutu gibi görünüyor: Gökyüzünde süzülen gizemli cisim sosyal medyada gündem oldu

    Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Siyah toz bulutu gibi görünüyor: Gökyüzünde süzülen gizemli cisim sosyal medyada gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.06.2024 09:48
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Venezuela'nın kuzeyindeki Carabobo eyaletine bağlı Valensiya şehrinin üzerinde bulutların arasında asılı duran koyu renkli bir siyah toz bulutunu anımsatan cisim sosyal medyadan paylaşılınca dünyanın gündemine yerleşti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü bu gizemli cismi tanımlamak için adeta birbirleriyle yarıştı.

    Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Siyah toz bulutu gibi görünüyor: Gökyüzünde süzülen gizemli cisim sosyal medyada gündem oldu

    MYNET|DIŞ HABERLER Venezuela'nın kuzeyindeki Carabobo eyaletine bağlı Valensiya şehrinde gökyüzünde ortaya çıkan siyah bulutlar herkesi heyecanlandırdı.

    2

    Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde kullanıcıların dairesel siyah dumanları UFO'ya benzetti. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasından sonra komplo teorileri adeta birbirini takip etti.

    4

    Yerel meteorolog Luis Vargas , Venezuelalı yetkililerin şu ana kadar herhangi bir kamuya açıklama yapmadığını söyleyerek, "Bu bir duman girdabı veya endüstriyel bacalar gibi dairesel yapılarda meydana gelen patlamalardan kaynaklanan siyah halkalar olabilir." ifadelerini kullandı.

    5

    6

    İlginizi Çekebilir

    Tepki toplayan yayın! Bacaklarının arasındaki ayıyı çekmek için para istedi

    Tepki toplayan yayın! Bacaklarının arasındaki ayıyı çekmek için para istedi

     Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

    Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

     12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

     3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

    3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

     Sevgilimi annesi banyo yaptırıyordu

    Sevgilimi annesi banyo yaptırıyordu

    Express

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Vajinasından sonra kalçasına dövme yaptırdı! O anları paylaştıVajinasından sonra kalçasına dövme yaptırdı! O anları paylaştı
    40 yıl sonra sonuçlandı! 7 yaşındaki kıza tecavüz edip vahşice öldürmüştü40 yıl sonra sonuçlandı! 7 yaşındaki kıza tecavüz edip vahşice öldürmüştü
    Eski sevgilisini öldürüp cansız bedenini arka koltuğa koydu! Kaza yapınca kaçamadıEski sevgilisini öldürüp cansız bedenini arka koltuğa koydu! Kaza yapınca kaçamadı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ufo Venezuela
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Müdür yardımcısı cinayetinde sır perdesi aralandı! Ölüm emri Yunanistan'dan geldi

    Müdür yardımcısı cinayetinde sır perdesi aralandı! Ölüm emri Yunanistan'dan geldi

    'Sapıktır' Bir ili karıştıran ilan! '3 yaşındaki çocuğa...' Her yere astılar

    'Sapıktır' Bir ili karıştıran ilan! '3 yaşındaki çocuğa...' Her yere astılar

    Siyah toz bulutu gibi görünüyor! İşte gizemli cisim...

    Siyah toz bulutu gibi görünüyor! İşte gizemli cisim...

    Eski sevgilisini öldürüp cansız bedenini arka koltuğa koydu! Kaza yapınca kaçamadı

    Eski sevgilisini öldürüp cansız bedenini arka koltuğa koydu! Kaza yapınca kaçamadı

    Vajinasından sonra kalçasına dövme yaptırdı! O anları paylaştı

    Vajinasından sonra kalçasına dövme yaptırdı! O anları paylaştı

    40 yıl sonra sonuçlandı! 7 yaşındaki kıza tecavüz edip vahşice öldürmüştü

    40 yıl sonra sonuçlandı! 7 yaşındaki kıza tecavüz edip vahşice öldürmüştü

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.