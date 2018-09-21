HABER

Dünyayı ayağa kaldıran tehdit: Sonuçlarına katlanırsınız

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2018 13:22 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı, Rusya'yla olan askeri işbirliği nedeniyle Pekin'e yönelik yaptırım kararı alan ABD'yi uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada yaptırımların hemen kaldırılmaması halinde Washington'ın bunun 'sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağı' ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang olağan basın brifinginde ABD'ye Pekin'e yönelik yeni yaptırımını 'bir an önce kaldırması' uyarısında bulundu.

Dün üst düzey bir ABD'li yetkili Çin Savunma Bakanlığı'na bağlı Ekipman Geliştirme Departmanı ve kurumun Direktörü Li Shangfu'ya Rusya'dan hava savunma sistemi (S-400) ve savaş uçağı ((Sukhoi Su-35) satın aldıkları gerekçesiyle yaptırım uyguladıklarını duyurmuş, Çin'in bu adımının kısaca CAATSA olarak bilinen 'Yaptırımlar Aracılığıyla ABD'nin Düşmanlarına Karşılık Vermek" isimli yasanın ihlali olduğu savunulmuştu.

'ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN TEMEL İLKELERİNİN AĞIR İHLALİ'

"Çin, ABD'nin mantıksız eylemleri nedeniyle güçlü bir öfke duyuyor" diyen Çin Dışişleri Sözcüsü Shuang "ABD'yi hatalarını bir an önce düzeltmesi, yaptırımları kaldırması için uyarıyoruz. Aksi takdirde ABD bunun sonuçlarına katlanacak" dedi.

Konu hakkında ABD'ye protesto notası yolladıklarını da duyuran sözcü " ABD'nin eylemleri uluslararası ilişkilerin temel ilkelerini ağır şekilde ihlal etti. ABD'nin eylemleri Çin ordusu ile ABD arasındaki ilişkileri önemli ölçüde zayıflattı" ifadelerini kullandı.

ABD 200 milyar dolarlık Çin ürününe daha vergi uygulayacak

Sözcü Rusya ile Çin'in savunma alanı da dahil işbirliğinin uluslararası hukuku ihlal ermediğini ve üçüncü ülkelere yönelik olmadığını vurgulayarak, ABD'nin yaptırımlarına rağmen Moskova ile işbirliğini geliştirmeyi sürdüreceklerini duyurdu.

İLK KEZ RUSYA DIŞINDA BİR ÜLKEYE CAATSA KAPSAMINDA YAPTIRIM UYGULANDI

ABD'li yetkililer ilk kez CAATSA kapsamında Rusya dışında üçüncü bir ülkenin cezalandırıldığını belirtmişti. ABD'nin bu adımı Washington-Pekin hattında giderek büyüyen ticaret savaşı gölgesinde gerçekleşmişti.

İki ülke hafta başında kaşılıklı olarak birbirlerinin mallarına ek gümrük vergisi uygulama kararı almış, Washington 200 milyar değerindeki Çin'den ithal edilen mallara, Pekin de 60 milyar dolar değerindeki ABD mallarına yeni tarifeler getirmişti.

PARTNER'Anoreksiya mı oldun Berrak?''Anoreksiya mı oldun Berrak?'
BM Suriye'deki savaş suçlarını soruşturuyorBM Suriye'deki savaş suçlarını soruşturuyor
Tüm ülke 'deve kuşu' canisinin peşinde!Tüm ülke 'deve kuşu' canisinin peşinde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin yaptırım ABD ticaret savaşı

En Çok Okunan Haberler

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

İlginizi Çekebilir

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste

KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Onlar dinle uğraşmıyor,ticaret ve bilimle uğraşıyor ve kalkınıyor.Bizim de Elah' ımızv ar diyen bir liderimiz var.Uçan saraylar beşinde koşuyor. Elah' hep ona veriyor ,halka bir mok vermiyor.
Ne demiştim abd bittin sen abd yi bitirecek tramp Çin senin süperliğini alacak yunanistan gibi olacaksın
@avast0101 İNŞALLAH TEZ ZAMANDA OLSUN.
DÜNYANIN BÜTÜN ÜLKELERİ ABD YE KARŞI BİRLEŞİN
çinliler haklı fazla kızdırırlarsa 1,5 milyar çinli okyanusa işerse okyanusta ki su seviyesi yükselir bu da tsunamiyi tetikler hortum amerika ya doğru gider...yaaa
MANİPULASYON BUNLAR.
Sorun belli güç ve para..turump ticari kafa ile ülkesinin haklarını koruyor kimse amerikan halkının vergilerini yiyemez ve sırtından geçinemez diyor..tüm dünya amerikaya endeksli hayat ekonomi ticaret yaparsa bedeline böyle katlanır..
yahu yeter gircekseniz girin birbirinize dünya rahatlasın
Diğer Haberler
Lavrov: Rusya ve Türkiye, İdlib'de kurulacak silahsızlandırılmış bölgenin sınırları üzerinde mutabakat sağladı

Lavrov: Rusya ve Türkiye, İdlib'de kurulacak silahsızlandırılmış bölgenin sınırları üzerinde mutabakat sağladı

Cumhurbaşkanı adayı: Ben Tanrı'nın elçisiyim

Cumhurbaşkanı adayı: Ben Tanrı'nın elçisiyim

Tüm ülke 'deve kuşu' canisinin peşinde!

Tüm ülke 'deve kuşu' canisinin peşinde!

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

'Ülkem bu durumdayken o lüks uçağa binemem'

'Ülkem bu durumdayken o lüks uçağa binemem'

Füzeler ateşlendi! O bölge bombalandı!

Füzeler ateşlendi! O bölge bombalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.