Dünyayı ayağa kaldıran tehdit: Sonuçlarına katlanırsınız

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang olağan basın brifinginde ABD'ye Pekin'e yönelik yeni yaptırımını 'bir an önce kaldırması' uyarısında bulundu.
Dün üst düzey bir ABD'li yetkili Çin Savunma Bakanlığı'na bağlı Ekipman Geliştirme Departmanı ve kurumun Direktörü Li Shangfu'ya Rusya'dan hava savunma sistemi (S-400) ve savaş uçağı ((Sukhoi Su-35) satın aldıkları gerekçesiyle yaptırım uyguladıklarını duyurmuş, Çin'in bu adımının kısaca CAATSA olarak bilinen 'Yaptırımlar Aracılığıyla ABD'nin Düşmanlarına Karşılık Vermek" isimli yasanın ihlali olduğu savunulmuştu.
'ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN TEMEL İLKELERİNİN AĞIR İHLALİ'
"Çin, ABD'nin mantıksız eylemleri nedeniyle güçlü bir öfke duyuyor" diyen Çin Dışişleri Sözcüsü Shuang "ABD'yi hatalarını bir an önce düzeltmesi, yaptırımları kaldırması için uyarıyoruz. Aksi takdirde ABD bunun sonuçlarına katlanacak" dedi.
Konu hakkında ABD'ye protesto notası yolladıklarını da duyuran sözcü " ABD'nin eylemleri uluslararası ilişkilerin temel ilkelerini ağır şekilde ihlal etti. ABD'nin eylemleri Çin ordusu ile ABD arasındaki ilişkileri önemli ölçüde zayıflattı" ifadelerini kullandı.
ABD 200 milyar dolarlık Çin ürününe daha vergi uygulayacak
Sözcü Rusya ile Çin'in savunma alanı da dahil işbirliğinin uluslararası hukuku ihlal ermediğini ve üçüncü ülkelere yönelik olmadığını vurgulayarak, ABD'nin yaptırımlarına rağmen Moskova ile işbirliğini geliştirmeyi sürdüreceklerini duyurdu.
İLK KEZ RUSYA DIŞINDA BİR ÜLKEYE CAATSA KAPSAMINDA YAPTIRIM UYGULANDI
ABD'li yetkililer ilk kez CAATSA kapsamında Rusya dışında üçüncü bir ülkenin cezalandırıldığını belirtmişti. ABD'nin bu adımı Washington-Pekin hattında giderek büyüyen ticaret savaşı gölgesinde gerçekleşmişti.
İki ülke hafta başında kaşılıklı olarak birbirlerinin mallarına ek gümrük vergisi uygulama kararı almış, Washington 200 milyar değerindeki Çin'den ithal edilen mallara, Pekin de 60 milyar dolar değerindeki ABD mallarına yeni tarifeler getirmişti.
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