Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz boşandı!

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy geçtiğimiz günlerde “Nilüfer dünyanın en troll insanı… Ben çok sıkıcı biriyim, derin depresyonlarım oluyor. Onları zaman zaman üzüyorum” demişti. Ünlü çiftin boşandığı ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre bir süredir fikir çatışması yaşayan çiftin boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı. 4 yaşında bir oğulları bulunan Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz tek celsede evliliklerini bitirdi.

VELAYET ANNEDE

Çiftin oğulları Cem’in velayeti Nilüfer Gürbüz’de kaldı. Gülsoy ile Gürbüz çocuklarının ruh sağlığının olumsuz etkilenmemesi için dostça görüşmeye devam edecekleri haberi gündemde yer aldı.

“ZAMAN ZAMAN ÜZÜYORUM”

Buğra Gülsoy geçen aylarda Ceyda Düvenci’nin programına konuk olmuş ve “Aşkın geçici olduğuna inanıyorum, geriye kalan sevgi olunca ilişki uzun sürüyor. Bizim de Nilüfer’le öyle oldu. Nilüfer dünyanın en troll insanı… Ben çok sıkıcı biriyim, derin depresyonlarım oluyor. Onları zaman zaman üzüyorum” demişti.

